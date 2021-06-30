全球首个隐私型、无广告搜索引擎 Neeva 发布

IT之家 6 月 30 日消息 外媒 MSPoweruser 报道，Neeva 表示发布了世界上第一个私密和无广告的搜索引擎。Neeva 宣称，在搜索结果页面中不会有任何广告。而且 Neeva 绝不会向任何人出售或分享你的数据。另外，你可以将 Neeva 账户与你的电子邮件账户、日历和云存储平台连接起来，以获得更多相关的搜索结果。

Neeva 首席执行官兼联合创始人 Sridhar Ramaswamy 说：“Neeva 建立的前提是，搜索应该关注消费者，而且只关注消费者，而不是广告商。搜索结果应始终优先考虑为消费者的查询找到最佳答案 —— 而不是销售广告或跟踪在线行为。今天我们推出的基于订阅的模式是为消费者提供可行的搜索替代方案的第一步，它建立在信任和透明的基础上。”

下面是 Neeva 的特点内容：

无广告。 主要搜索引擎上高达 40% 的搜索结果是广告。Neeva 提供 100% 无广告的真实搜索结果，使用户能够找到他们想要的东西，而没有广告的阻碍。

安全和私密地浏览。 Neeva 的浏览器扩展与所有主要浏览器兼容，防止跟踪器跟踪消费者。从不向任何人出售或分享用户数据。这是 Neeva 隐私承诺的一部分。而且用户可以在隐身模式下进行匿名搜索。

自定义搜索结果。 用户可以选择他们喜欢的零售商和他们希望看到的新闻来源的结果。Neeva 用户可以在他们的主页上保持最新的信息，从股票选择到包裹交付的状态。

获得专家推荐的购物结果。 Neeva 允许用户发现聚集在一个地方的最好的产品，并轻松阅读来自知名网站和经过验证的客户的评论。

搜索网络和个人账户。 为了使搜索更加方便，Neeva 用户可以同步个人电子邮件、日历和文件，这样他们就可以从一个搜索栏中找到他们需要的一切。

支持内容创作者的搜索查询。Neeva 承诺，当内容创作者的内容被用来直接回答 Neeva 用户的查询时，将与内容创作者合作伙伴分享至少 20% 的收入。不仅承诺向内容创作者合作伙伴支付费用，而且还在开发一系列功能，使内容创作者能够轻松地与 Neeva 用户建立直接关系。例如，Neeva 用户将能够直接从搜索结果页面轻松订阅电子邮件通讯。已经与 Medium 和 Quora 合作，并正在建立从新闻到食品到旅游等方面的强大而多样的伙伴关系。

IT之家获悉，Neeva 提供 3 个月的免费试用期，之后将是每月 4.95 美元的订阅计划。