爱立信：2G/3G 退网不会对网络覆盖产生负面影响

6 月 30 日消息（安迪）《爱立信移动市场报告》2021 年 6 月版（以下简称“报告”）指出，2G 或者 3G 退网（Network sunsets）不会对全球网络覆盖产生负面影响。

对于业内热议的 2G/3G 退网话题，爱立信在报告中称，运营商不断寻求替代方案，通过使用新一代技术来增加覆盖和容量。一种选择是将通常部署在中低频段的传统技术（2G 或者 3G）逐渐退服以至退网，利用这些宝贵的频段完成 4G 和 5G 的广泛覆盖。

爱立信的报告认为，关闭网络的另一个驱动因素是降低网络复杂性和运营开支。然而，这需要考虑几个因素，例如各种终端的能力和已安装的物联网设施，此外还要考虑监管要求。例如，2018 年 3 月 30 日起，欧盟法规要求机动车辆必须具备拨打 112 紧急电话的能力。许多车辆仅使用 2G 和 3G 技术。不同地区和国家的淘汰计划和发展趋势非常不同，发达国家已经开始关闭一些网络。这是通过终端组合实现的。

例如，在北美，2G/3G 的用户份额仅为 7%，而撒哈拉以南非洲地区的用户份额目前为 70%-80%。报告认为，中低频段上覆盖和容量的增加可以在不启动退服退网（或逐步推进退服退网）的条件下实现，例如通过使用频谱共享技术。此外，如果传统技术被关闭，相应的频段将用于较新的 3GPP 技术，并且不会对网络覆盖产生负面影响。