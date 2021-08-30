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《英雄联盟》S11 LPL 赛区资格赛确认：RNG/WE/LNG/RA 争夺最后两个名额

2021/8/30 0:12:53 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 8 月 30 日消息 据英雄联盟赛事数据官方微博，今晚举行的 2021 LPL 夏季赛败者组决赛结束，EDG 战胜了 WE，在晋级夏季赛决赛的同时，锁定了 S11 全球总决赛的名额。

至此，LPL 赛区的四个名额中的两个已经确定，FPX 和 EDG 在决赛中的胜者为一号种子，败者为 2 号种子

S11 LPL 赛区的资格赛名单也已经确定，将由 RNG、WE、LNG、RA 这四支战队，争夺 LPL 赛区最后两个晋级 S11 的名额

IT之家了解到，根据资格赛的赛制，这四支队伍中全球总决赛积分最高的两支队伍将进行比赛一（BO5），剩下两支队伍进行比赛二（BO5）。比赛一的胜者将成为 LPL 赛区在全球总决赛的三号种子队伍，比赛二的败者将被淘汰，比赛一的败者将与比赛二的胜者进行比赛三（BO5），比赛三的胜者将成为 LPL 赛区在全球总决赛的四号种子队伍，败者将被淘汰 。

以下是赛制示意图：

目前已经确认晋级 S11 全球总决赛的队伍有：

  • FPX（LPL）

  • EDG（LPL）

  • DWG KIA（LCK）

  • Gen.G（LCK）

  • T1（LCK）

  • 100 Thieves（LCS）

  • Team Liquid（LCS）

  • Cloud9（（LCS））

  • Rogue（LEC）

  • MAD Lions（LEC）

  • Fnatic（LEC）

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关键词：S11英雄联盟

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