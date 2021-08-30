立讯精密：公司产品不合格被客户要求退货和赔款、公司正在大量裁员等传言不属实

IT之家 8 月 30 日消息 立讯精密在互动平台表示，网上有传言公司产品不合格被客户要求退货和赔款，公司正在大量裁员等情况不属实。

立讯精密称，针对量产过程中个别厂区因上下游供应商供料问题所导致的临时性调整，为维护员工利益，保证员工正常上班，公司将优先安排现有产品线受影响人员支援公司其他厂区（相关福利待遇不受影响），属正常工作安排。公司始终高质量配合客户需求，持续收获客户高度认可。公司将继续关注上述事态的发展，坚决捍卫全体股东的权益，针对涉嫌违法的情形，公司已向有关部门报案并追究相关主体的法律责任。

2020 年，立讯精密投资 7.72 亿元收购了纬创的一部分代工业务，这被业界解读为立讯精密在为 iPhone 代工做准备。此前有报道称，立讯精密将代工大约 3% 的 iPhone 13 系列手机，包括参与 iPhone 13 Pro 的制造。虽然从比例上来看，和富士康、和硕差距较大，但这是立讯精密首次拿下 iPhone 的代工订单。

IT之家了解到，立讯精密 8 月 24 日发布 2021 年中报，财务数据显示，上半年，立讯精密实现营收 481.4 亿元，同比增加 32%，净利润 30.8 亿元，同比增加 21.73%。