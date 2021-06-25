消息称立讯精密首次拿下苹果 iPhone 13/Pro 系列代工，订单总量可达千万部

IT之家 6 月 25 日消息 据中国台湾经济日报，立讯精密今年首度拿下 iPhone 组装的大单，而且其中不乏高端机型和大尺寸机型，总量达千万支，且订单规模将逐年增长，有望在 2023 年超越和硕成为 iPhone 第二大组装厂。

IT之家了解到，目前 iPhone 组装订单主要由鸿海、和硕、纬创等三家厂商瓜分，其中毫无疑问以鸿海（富士康）占比最大。

立讯精密此前已位列苹果供应链成员名单，但主要还是供货电声元件、连接器等零组件，今年则一举拿下组装大单跃居代工重要伙伴之一。

值得一提的是，相比鸿海、和硕、纬创三家台系大厂，立讯精密是一家位于广东省东莞市的电子公司，主要专注于连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等产品。

当然，对于相关传闻，国内 iPhone 组装厂向来不评论其客户订单状况。

从供应链的消息来看，预计苹果 iPhone 系列 2021 至 2022 年出货量将分别达 2.3 亿至 2.4 亿支，优于 2020 年的 1.95 亿支；若以立讯 1000 万支计算，今年其代工比重约占整体 iPhone 订单的 4% 左右，但预计明年可倍增到 2000 万至 2500 万支。