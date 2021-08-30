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限时大促：京东 PLUS + 爱奇艺 138 元（TV 端 278 元）

2021/8/30 12:15:57 来源：IT之家 作者：百竹 责编：百竹
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京东 PLUS（原价 299 元 / 年） + 爱奇艺 VIP（原价 248 元  /  年） 今日再次开启大促，联名卡日常售价 248 元，直降至 5.5 折 138 元：

京东爱奇艺 黄金会员 + 京东 Plus 联合年卡购前需查购买资格，手动领取 138 元直达链接京东爱奇艺 星钻会员 + 京东 Plus 联合年卡先验证资格再下单券后 278 元领 340 元券

京东联合会员 下单前需看下自己的京东账号综合评分是否＞ 90 分（下方有查看流程），且是否到达续费上限。

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・爱奇艺会员（248 元 / 年）+ 京东 PLUS 会员（198 元 / 年，每年限领 2 张）=138 元 / 年

京东爱奇艺 黄金会员 + 京东 Plus 联合年卡购前需查购买资格，手动领取 138 元直达链接京东爱奇艺 星钻会员 + 京东 Plus 联合年卡先验证资格再下单券后 278 元领 340 元券
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