爱奇艺奇遇 3 VR 一体机发布：4K + 级物理分辨率，售价 3499 元

IT之家 9 月 1 日消息 8 月 31 日，爱奇艺奇遇 VR 举办线上新品发布，发布新一代旗舰级 VR 新品“奇遇 3”，官方定价 3499 元，和奇遇 3 首发的还有 30 款优质游戏全部向首任机主开放免费。

据悉，奇遇 3 连发布会现场都是虚拟出来的。通过 XR 技术，奇遇 3 将一个空旷的直播间变成了一个充满赛博朋克风格，又超越现实视听感受的虚拟空间。

奇遇品牌代言人，歌手、制作人小鬼王琳凯现场试玩。

在显示方面，奇遇 3 采用了专为 VR 打造的双屏双驱方案，每台设备都使用了 2 块 RGB 子像素排列的 Fast LCD，整机分辨率高达 4320*2160，实现了真正的 4K + 级物理分辨率。在高清的同时，通过 2 颗显示驱动芯片的加持，屏幕刷新率仍可以达到 90Hz。

在平台方面，奇遇 3 采用了高通专为 VR 定制的骁龙 XR2 处理器，同时配合 8GB 大运存。在交互方面，奇遇 3 采用了爱奇艺智能自研的“追光”6DoF 交互系统 ，可以实现头部和手部双 6DoF 空间体感定位，手柄的定位精度可达毫米级别。

在光学适配方面，奇遇 3 采用了无级瞳距调节，指示精度可达 1mm。同时瞳距的调节范围支持从 58mm 到 72mm。

在影音方面，奇遇 3 搭载 iQUT 的未来影院能提供一个 2000 吋的巨型屏幕，相当于 20 台 80 吋超大电视的大小，支持 HDR 高动态光照渲染。此外，爱奇艺还专门为奇遇 VR 提供了高达 13M 码流的 4K 3D 电影和 8K 全景视频，最高帧率高达 60FPS，片源画质行业领先。

奇遇 3 将首发的 30 款优质游戏全部向首任机主开放免费，不仅如此，奇遇 3 还承诺未来每个月都会定期推出免费游戏大作，将福利发放到底。

包含《亚利桑那阳光》《蜂潮危机（Swarm）》《雇佣兵：智能危机》《僵尸之地：弹无虚发》《多合一运动 VR》等 VR 玩家耳熟能详的精品大作在内，奇遇 3 首发的 30 款免费游戏的类型涵盖了潮流休闲、硬核发烧、亲子益智。

IT之家了解到，9 月 3 日上午 10 点，奇遇 3 将在京东平台首发，当天下午两点，天猫平台也将启动发售。官方定价 3499 元，针对首发用户，奇遇 3 给出了五大首发福利：

・9 月 3 日-5 日，购买奇遇 3，享受首发促销价：3399 元。

・爱奇艺会员，可在 9 月 3 日前，前往爱奇艺手机 App 会员服务中心领取优惠券，V1-V5 用户可领取 200 元优惠券，V6-V7 用户可领取 400 元优惠券。会员购机最低只需 2999 元。

・奇遇一体机老用户，奇遇 2Pro 可领取 500 元优惠券；老用户凭订单信息可领取 300 元优惠券。

・奇遇老用户参加京东平台以旧换新活动，至高可享 450 元优惠。奇遇老用户叠加以旧换新双优惠，最低购机价仅需 2449。

・购机即赠价值 299 元定制 VR 收纳包和价值 199 元的“小黄人”漫步者音箱，加上 1700 元精品游戏，多重首发福利总价值达 2198 元。