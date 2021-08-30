首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>耳机音频

LG UltraGear GP9 游戏扬声器发布：提供更好的游戏沉浸感，约 3049 元

2021/8/30 17:46:31 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
评论：

IT之家 8 月 30 日消息 据外媒 Devdiscourse 报道，LG 最新发布了 UltraGear GP9 游戏扬声器，主要目标人群为游戏玩家，可以在游戏时为玩家提供更高水平的沉浸感

该扬声器采用“战术”哑光黑色饰面，控制按钮安装在顶部，便于随时更改麦克风、音量和声音模式。

该扬声器还具有可定制的 RGB 灯效，可显示 1680 万种不同的颜色，以在游戏过程中为玩家营造更加身临其境的环境。

值得一提的是，该扬声器拥有 LG 公司专有的 3D 游戏音效技术，该技术结合了专门设计的头部相关传递函数 (HRTF) 算法，可自定义游戏音频以匹配用户正在玩的游戏，包括以下两种模式：

  • FPS 模式：允许第一人称射击游戏迷听到最细微的细节，并对悄悄靠近他们位置的敌人做出更快的反应。

  • RTS 模式：通过真正的空间音效提升真实感，让玩家沉浸在他们最喜欢的实时策略 (RTS)、赛车和所有其他游戏中。

该扬声器还支持 DTS Headphone X，可提供 7.1 虚拟环绕声，还允许用户与其他游戏玩家共享特定游戏的自定义声音设置。该扬声器还通过了 Hi-Res Audio 认证，支持 Hi-Fi Quad DAC 技术，可将扬声器的性能提升到一个新的水平。

IT之家了解到，该扬声器将于 9 月在韩国、美国等市场开售，价格约为人民币 3049 元

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：扬声器LG UltraGear GP9 游戏扬声器

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用