LG UltraGear GP9 游戏扬声器发布：提供更好的游戏沉浸感，约 3049 元

IT之家 8 月 30 日消息 据外媒 Devdiscourse 报道，LG 最新发布了 UltraGear GP9 游戏扬声器，主要目标人群为游戏玩家，可以在游戏时为玩家提供更高水平的沉浸感。

该扬声器采用“战术”哑光黑色饰面，控制按钮安装在顶部，便于随时更改麦克风、音量和声音模式。

该扬声器还具有可定制的 RGB 灯效，可显示 1680 万种不同的颜色，以在游戏过程中为玩家营造更加身临其境的环境。

值得一提的是，该扬声器拥有 LG 公司专有的 3D 游戏音效技术，该技术结合了专门设计的头部相关传递函数 (HRTF) 算法，可自定义游戏音频以匹配用户正在玩的游戏，包括以下两种模式：

FPS 模式：允许第一人称射击游戏迷听到最细微的细节，并对悄悄靠近他们位置的敌人做出更快的反应。

RTS 模式：通过真正的空间音效提升真实感，让玩家沉浸在他们最喜欢的实时策略 (RTS)、赛车和所有其他游戏中。

该扬声器还支持 DTS Headphone X，可提供 7.1 虚拟环绕声，还允许用户与其他游戏玩家共享特定游戏的自定义声音设置。该扬声器还通过了 Hi-Res Audio 认证，支持 Hi-Fi Quad DAC 技术，可将扬声器的性能提升到一个新的水平。

IT之家了解到，该扬声器将于 9 月在韩国、美国等市场开售，价格约为人民币 3049 元。