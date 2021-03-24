配件商爆料苹果 iPad Pro 2021 将有更少的扬声器孔洞

IT之家3月24日消息 外媒 MacRumors 报道，人们普遍预计苹果最早将在 4 月份发布新的 iPad Pro 2021 型号，而在这之前，配件制造商 ESR 已经在网络商店中增加了多款 2021 年 iPad Pro 保护套，提供了一些潜在的设计线索。

虽然这些案例表明下一代 iPad Pro 在设计上不会有任何重大变化，但 ESR 告知，新机型上的扬声器孔数将减少。这与日本网站 Mac Otakara 的报道一致，该网站在今年 1 月份声称，新款 iPad Pro 机型上的扬声器孔数量将减少三分之一，不过这种所谓的变化原因尚不清楚。

下面是新款 iPad Pro 的变化：

11 英寸 iPad Pro：每个扬声器 13 个孔→每个扬声器 8-9 个孔。

12.9 英寸 iPad Pro：每个扬声器 17 个孔→每个扬声器 11-12 个孔。

新款 iPad Pro 机型预计仍将配备 4 个扬声器，以实现立体声效果，其中两个在顶部边缘，两个在底部边缘。

IT之家获悉，新款 iPad Pro 机型预计将配备速度更快的 A14X 芯片，与最新 Mac 中的 M1 芯片几乎相同。上周，彭博社的 Mark Gurman 报道称，新机型还可能支持 Thunderbolt 接口，鉴于 M1 Mac 上支持 Thunderbolt，这无疑是可信的。Gurman 还预计至少在 12.9 英寸机型上会采用改进摄像头和 Mini-LED 显示屏。

日本 Mac Otakara 报道称，新的 12.9 英寸 iPad Pro 厚度将增加约 0.5 毫米，而 11 英寸机型会保留之前的厚度，这进一步表明 Mini-LED 显示屏可能是大尺寸机型的专属。

此外，新 iPad Pro 预计还将支持 5G，蜂窝机型采用高通调制解调器。

配件商 ESR 还列出了 AirPods 3 的新充电盒外壳，这表明苹果的无线充电外壳将如之前传闻的那样略微加长。预计新的 AirPods 3 将采用与 AirPods Pro 相似的设计，但没有主动降噪或硅胶耳塞，以保持差异化。