广汽埃安发布超倍速电池技术、A480 超充桩：充电 5 分钟续航 200 公里，今年 9 月量产上车

IT之家 8 月 30 日消息 广汽埃安今日发布超倍速电池技术和 A480 超充桩，其中超倍速电池的电压可达 880V，最高充电功率为 480kW。在其配套的 A480 超级充电桩上，可实现 6C 的高倍率充电，充电 5 分钟续航里程增加 200 公里。

据官方实测的充电成绩显示，搭载 6C 超充技术的 AION V，在使用峰值充电功率为 480kW 的超充桩时，电量从 30%-80% 用时 4 分 50 秒，充入的电量为 35.1kWh，最大充电电流 560A。

据悉，该技术的原理是在电池的正负极材料、电解液、隔膜、导电剂等领域进行创新和升级，加速锂离子迁移和嵌入过程，提高导电能力，从而实现提高充电速度的目的。

广汽埃安的超倍速电池技术采用高孔隙涂覆陶瓷隔膜、软碳/硬碳/石墨烯包裹改性技术等，提升导电能力的同时，保证其稳定性。这一系列技术让电池最高工作电压达到了 880V，比主流电池 450V 的工作电压平台提升近一倍，最大充电功率达到了 480kW。

根据计划，今年 9 月广汽就将量产这项超级快充技术，将率先配备在 AION V 上，该车将推出 3C 500 公里和 6C 500 公里两个版本。对于如此大的充电功率会否对电池寿命造成不利影响，广汽埃安方面表示，车辆常温 6C 快充循环可达 100 万公里。

在拥有超倍速充电技术的同时，还需匹配超高功率的充电桩。此次广汽埃安还发布了 A480 充电桩，A480 超级充电桩的 A 代表的就是埃安，而 480 则表示该充电桩最大充电功率可达 480kW，成为了目前全球充电功率最高的充电桩。

除了拥有世界第一的充电功率外，A480 超充桩安全性上也通过了过压保护、过流保护、过温保护等 12 项国验标准，保证自身充电又快又安全。此外，为了兼顾不同电池、车型的充电，A480 超充桩也拥有主动柔性充电功能，根据电池性能、充电环境等自动调节充电功率，实现极高的充电兼容性。

研发人员介绍，目前市面上主流的快充桩功率为 60kW、120kW，有部分快充桩的功率可达 150kW、180kW，特斯拉 V3 超充桩支持的最高充电功率也为 250kW，而广汽埃安的 A480 超级充电桩最大充电功率可达 480kW，6C 高倍率快充可实现 0% 至 80% 电量充电时间 8 分钟，30% 至 80% 电量充电时间 5 分钟。

根据计划，广汽埃安初期会采用 1 拖 N 的形式建设充电站，即一个 A480 超级充电桩加 N 个快充桩的形式，可以保证多车同时进行充电。而且该充电网络还能接通电网调度网络，实现柔性充电，有效利用电网资源。

IT之家了解到，在充电网络的布局方面，广汽埃安目前已经在广州东宏国际建成了首个超充站。到 2025 年，广汽埃安计划建成超级充电站 2000 站，覆盖 300 个城市，打通北京到广州等多条线路的充电网络。