恒大汽车：本集团研发的恒驰汽车量产进入最后冲刺阶段

IT之家 8 月 30 日 恒大汽车今日发布最新财报，2021 年上半年净亏损 47.9 亿元，去年同期净亏损 25.31 亿元。

恒大表示，其研发的恒驰汽车量产正进入最后冲刺阶段，但恒大集团仍然面临现金流的挑战。假如在短期内缺乏进一步资金投入，新能源汽车量产时间表有可能需要推迟。

恒大还表示，将继续努力推进恒驰系列产品的量产工作，并争取持续开发拓展车型矩阵，以满足国内外不同汽车市场以及广大客户群体的差异化需求。

报告期内，新能源汽车分部收入为人民币 36.98 百万元，较 2020 年同期的人民币 53.00 百万元下降 30.22%，主要因为电池销售收入减少；卡耐工厂按照新电池产品改造升级。

此外，恒大还宣布将持续加强研发投入、巩固研发力量。加快核心技术的研发，引领智能电动汽车技术的创新与发展，同时持续研发新车型。争取推进天津、上海、广州等整车研制基地及扬州、郑州等零部件研制基地的正式投产工作，力争顺利完成产能目标。

IT之家了解到，恒大还宣布将继续积极接触潜在投资者，商讨出售资产，同时进一步加大项目销售力度，同时将采取以下措施，以减轻目前所面临的流动性问题，主要包括：