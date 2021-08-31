被砍掉的诺基亚 Moonraker 智能手表宣传海报曝光，还有上手体验视频

IT之家 8 月 31 日消息 外媒 MSPoweruser 报道，诺基亚被砍掉的 2014 年“Moonraker”智能手表已经被多次泄露，但围绕着智能手表为何被砍掉，仍然有一些背后故事。

爆料人士 Evan Blass 发布了一些图片，说明了诺基亚早期智能手表的市场营销计划。

曾在诺基亚从事数字营销工作的 Thomas Messett 透露了围绕这些图片的一些前所未见的背景。

他透露，这些图片来自于诺基亚向 AT&T 所作的演示，以说服他们提供智能手机和配件，并展示了诺基亚为在美国推广这些设备将花费的营销资金。他还透露，诺基亚实际上是在虚张声势，事实上并没有在美国推销这些设备所需的数亿美元。

他还说了一个有趣的小插曲。

因为诺基亚 Moonraker 智能手表是模块化的，智能手表部分可以被弹出并放入不同的外壳/表带中，诺基亚暗示这样的外壳可以是传统的怀表，用户可以自己 3D 打印。

Moonraker 智能手表支持电子邮件、电话、短信，甚至可以作为手机摄像头的遥控器使用。Facebook 和 MixRadio 的整合也是内置的，还有可定制的手表表盘和不同颜色的表带。

用户界面 UI 是基于滑动的，从顶部和底部滑动可显示应用程序和通知，一个物理按钮可在主屏幕和待机屏幕之间切换，在待机模式下，长按屏幕可显示最新通知。用户还可以选择他们从哪些应用程序接收通知。

IT之家获悉，诺基亚 Moonraker 智能手表采用 Metro 界面，通过 Moonraker Marketplace 支持第三方应用程序，开箱即可使用一些壁纸和可配置的手表界面。

当然，这是在 2014 年，在苹果 Apple Watch 推出前一整年，也是诺基亚手机业务被微软收购的同一年，该项目被砍掉。

下面是诺基亚 Moonraker 智能手表上手演示视频。