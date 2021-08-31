消息称三星 Galaxy S22 系列将于 11 月量产，明年 1 月发布

IT之家 8 月 31 日消息 三星的 Galaxy S21 系列于今年 2 月发布，这还是特意提前了一个多月抢市场的结果。现在有消息称，三星 S22 系列（未定名）将会比 S21 系列还要早一个月。

韩媒 The Elec 报道称，三星电子将于下月开始量产 Galaxy S21FE，整体进度推迟了大约四个月，出货量目标也降低到 1000 万台。

此外，三星电子已决定为 Galaxy S22 系列旗舰智能手机量产零部件，该系列机型将于今年 11 月量产，在明年上半年发布，预计是 1 月亮相并发布，比往年提前了一个月。

业内人士透露，三星新款折叠屏手机出货目标是 600 到 700 万部。此外，因为全球缺芯，三星 Q3 智能手机出货量可能达不到去年同期水平。

三星对今年智能手机出货量的预测最近从年初的 2.9 亿部调至 3 亿部，现又降至 2.6 亿部左右，主要是 Galaxy A52 和 A72 的出货量与计划相差甚远。

IT之家了解到，在今年 6 月，小米超越三星电子成为全球第一的智能手机供应商。

目前关于三星 S22 系列暂无太多爆料信息，不过之前有消息称三星将与奥林巴斯（奥之心）联名。