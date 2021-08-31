苹果拿下 Apple Car 汽车专利：车身外部配备显示屏，可向周围车辆预警

北京时间 8 月 31 日晚间消息，据报道，苹果公司今日获得的一项技术专利显示，苹果正在研发的电动汽车 Apple Car，其车身外部可能配备 LED 屏幕，以告知周围的司机和行人 Apple Car 正在或者将要做什么。

鉴于苹果多年来一直在公共道路上进行测试，传闻已久的苹果汽车 Apple Car 预计将包括某种形式的自动驾驶技术。虽然苹果在测试自动驾驶技术时，似乎集中在识别道路和对条件做出反应上，但还必须能够处理一些其他驾驶功能。

其中一个问题是，向其他司机指示车辆下一步要做什么。当前，要想知道前方车辆将要去到哪里，可以通过前方司机的侧影（大体轮廓）或其他较小的驾驶行为来获得一丝线索。但如果前方车辆是一辆自动驾驶汽车，可能就不会以同样的方法来获取线索。

而今日，苹果从美国专利商标局（PTO）获得一项新的专利授权。这项专利名为“外部照明与警告系统”，苹果在该专利描述中称，自动驾驶系统可以向道路上的其他用户提供更明确的信息。苹果相信，可以使用更复杂的照明系统来完成同样的工作，而不是通常所使用的简单的指示灯。

简而言之，苹果的这套系统包括放置在车辆上和车身周围的显示屏，可能是一条“包罗万象”的 LED 灯带。这个长长的显示屏，可以向道路上的其他人显示各种信息，不仅仅是刹车已经启动，或者他们希望向左或向右行驶。

还可能包括更详细的刹车信息，汽车与后面另一辆车的相对速度，下一步动作的倒计时计时器，以及其他信息。它们可以是文本，也可以由图形和视频组成。对于正在停车的司机，显示屏可以显示告别信息；或者司机从远处走来，显示屏可以欢迎用户进入车辆。

去年 12 月有报道称，苹果正在推进自动驾驶汽车技术，目标是最早在 2024 年生产一款可能包括自家突破性电池技术的乘用车。而知名苹果分析师郭明錤认为，苹果的电动汽车最早也要等到 2025 年才会发布。

诺贝尔化学奖获得者、“锂电池之父”吉野彰（Akira Yoshino）上周在接受采访时表示，苹果要想在 2025 年之前推出 Apple Car 电动汽车，今年年底之前就要发布一些相关内容了。