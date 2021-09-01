五大运营商董事长罕见同框：谈 5G 路上的“团体赛”和“个人赛”

9 月 1 日消息，在昨日“2021 世界 5G 大会”的主论坛上，有非常罕见的一幕：五个运营商的董事长齐刷刷坐一起圆桌讨论。其中有中国电信董事长柯瑞文、中国联通董事长刘烈宏、中国移动董事长杨杰、中国铁塔董事长佟吉禄和中国广电董事长宋起柱。

“他们是全球 165 个 5G 网络中的几个，但是他们代表了全球 5G 网络能力的 70%，支撑了全球 5G 用户的 80%，也就是说他们的发展实际上关系到全世界 5G 的发展。”主持人中国工程院院士邬贺铨如此形容五位董事长背后的运营商。

五位董事长金句频出，都从各自运营商角度谈 5G，简言之就是：5G 路上的那些“团体赛”和“个人赛”。

中国电信：5G 建设先行并且要适度超前

中国电信董事长柯瑞文表示在提升 5G 的基础和服务能力方面，中国电信有自己的考量和步伐。

首先，5G 建设先行并且要适度超前，主要有三个方向的考虑：

一，深度覆盖。主要是指室内人员密集的公共场所，比如：交通枢纽和商业楼宇，这些地方要实现室内到室外的 5G 连续覆盖。

二，广域覆盖，现在有两张网（农村一张网、城市一张网）、100 万个基站，在农村地区利用低频的优势实现更大范围的共建共享；在边远地区和高速公路、高速铁路的沿线，实现室外覆盖，缩小城乡 5G 数字鸿沟。

三，定点覆盖。针对重点客户、重点企业、重点园区量身定制 5G 专网，以实现跟生产、管理活动融合。

其次，构建一个新型的 5G 承载网。“这个承载网应该是固移融合、云网一体的新型承载网，全面支持包括 SRV6 在内的新技术和协议，最主要的是为客户提供端到端的、能够切片定制化的服务，实现 5G 双千兆接入，实现一点入云、多云互动。”

第三，5G 要深耕，要共融共生。就必须要有一个开放的 5G 创新能力平台。这个平台是通用的能力平台，也是应用的能力平台，能够提供标准化、开放的能力，为客户提供量身定制服务，并且全社会共享。

当然，还有很多新的东西需要探讨，特别是技术方面的问题，包括云网融合的技术、安全的技术以及节能的技术。据柯瑞文透露，此次中国电信上市募集的资金，主要就用于此，“我们有信心把 5G 建设得更好。”柯瑞文说。

中国联通：将“样板间”变成更多的“商品房”赋能千行百业

刚刚履新的中国联通董事长刘烈宏娓娓道来，他指出：“中国联通一直以来非常重视 5G 在行业的应用，应该说见识早、行动快，大力推进 5G 在工业等行业的应用，现在已经打造了 300 多个灯塔项目，复制了 2000 多个试点示范的项目，产生了积极的效果。”

据刘烈宏介绍，下一阶段，中国联通要抓好三件事：

第一，努力把已经打造的“样板间”变成更多的“商品房”。积极落实工信部制定的《5G 应用“扬帆”行动计划》，将更加注重跟工业企业、交通、能源、医疗、教育等各行业的领军企业合作，共同打好“团体赛”，塑造良好的产业发展生态，使更多的 5G 应用项目成为规模化、可复制的“商品房”，为制造业的数字化、网络化、智慧化进程做出中国联通的贡献。

第二，更加注重赋能千行百业，“中国联通今后打造的 5G 应用项目将更加注重效益，更加注重为工业企业和千行百业的领军企业带来实实在在的效果。无论是节能减排，还是安全生产、提质增效、打造无人工厂等，都将注重实实在在的效果，真正地实现赋能千行百业。”

第三，在推进数字化、网络化、智能化的过程中，中国联通自身也要实现一次新的数字化转型，来更好地适应推动 5G 应用赋能千行百业的需要。“在这个过程中，中国联通也将进一步加强和在座的兄弟运营企业的合作，携手共建 5G 良好生态，使中国的 5G 能够成为全世界领先的网络、领军的应用，实现为整个世界这种数字化的转型提供好的中国方案。”

中国移动：从“开荒动土、选种育苗”到“精耕细作、植树造林”

中国移动董事长杨杰现场金句频出，用了 16 个字概括了“5G+”计划的过去和未来：“中国移动两年前就提出了‘5G+’计划，如果说在过去两年是‘开荒动土、选种育苗’，那么下一阶段应该叫‘精耕细作、植树造林’。”

杨杰表示，中国移动重点从四个方面进行“5G+”计划：

第一，网络建设。“现在有 50 万座 5G 基站，下一步将继续向深度和广度进行拓展，和广电 5G 共建共享正在进行时，预计第一批今年年底能够正式投入使用，明年继续把整个 5G 共建共享做深做透，成为一张精品网。”

同时，在 5G 网络建设中，还要贯彻绿色发展的理念，利用节能技术、AI 技术，使功耗尽可能降低。

第二，科技创新。“5G+”的核心首先是 5G 网络的融合创新，打造网、云、数、智、边深度融合的算力网络，这对下一步发展至关重要。其次是整个 5G 技术创新，“5G 今后就是一个符号，不只代表 5G 无线接入网络，也是信息技术的融合，这样才能发挥出生态效益。”杨杰强调说。

中国铁塔：能共享不兴建，特别需要各级政府持续给予支持

“5G 建设耗资大、成本高，如何能够高效经济为三家运营商做好支撑服务，是中国铁塔的使命。”中国铁塔董事长佟吉禄如是说。在两年的 5G 建设过程中，中国铁塔有了深深的体会：

第一，通过深化共享、经济高效来提供支撑，能共享不兴建。目前已经有 210 万座铁塔资源充分共享；社会资源统筹共享，现有 19% 基站是利用灯杆、监控杆、电力塔等；在一些重要的场馆场所，如地铁、高铁和大型的基础设施，中国铁塔努力做好牵头进行共建共享。

第二，5G 建设需要各级政府持续给予支持。5G 的基础设施跟煤水电气一样应该纳入城乡建设规划，目前已经有 90% 的地市已经纳入规划；要想 5G 信号好，城市特别是大型城市的建筑物等设施要一起开放；建立和完善有关的技术标准。

第三，5G 建设需要创新建设模式。例如：5G 频点高，需要的基站数量多，特别是一些大型场馆、城市高密度楼宇，都需要宏微站协同实现室内室外的互补，这就需要跟运营商协作。

第四，生态构建。“中国移动将与产业链各合作伙伴共同唱响 5G‘大合唱’，因为 5G 不是‘独唱’，是‘大合唱’，需要大家一起。”

第五，融合应用。这是最关键的，“5G+X”融合应用真正能够服务大众、融入百业，把这一条做到，5G 就能发挥作用。据杨杰透露，近两年中国移动已经有了很多的应用，下一步将让这些应用能够遍地开花，真正能够融入百业。

中国广电：愿意进行“团体赛”差异化发展

中国广电董事长宋起柱用了一个简单的比喻就表现了中国广电在 5G 建设上的态度：“作为新晋运营商，中国广电还是一个不满 3 岁的新公司，愿意跟各位进行‘团体赛’，就如体操一样，角色不同呈现给观众不一样的感受。”

首先，夯基础。“打好 5G 基础，这是国家赋予的任务，更是人民群众寄予的希望，中国广电在全力以赴加速跑，通过夯实做优做强基础的网络，来奠定广电未来的发展基础。”

第二，差异化。广电既是新的通信运营商，又是老牌的广播电视行业的网络运营商，有新有旧，从传统过来，迈向新的动能；还是要从新媒体、新内容这方面入手，用内容驱动发展；我们认为 IoT 是一个蓝海，所以物联网也是中国广电的发展方向，当然是要跟三位运营商老大哥进行生态产业合作；搭建平台，包括内容平台、5G 和广播电视融合的平台。

“我想在不久的将来，中国广电就会破茧而出，希望给用户、给产业新的形象。”宋起柱说。

写在最后：

正如邬贺铨院士所说：“5G 真正商用还没满两年，这么短的时间建成将近 100 万的 5G 基站，占全球 70%，很不容易。当然，对现在的 4G 基站，现在已经建成的 5G 基站数也就是 1/6 左右，还有很艰巨的任务。”

5G 建设路上，运营商以及各个设备商、终端供应商以及内容服务商等任重而道远。