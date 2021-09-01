运营商 IP 反欺诈服务上线“统一移动基础服务”（UMS），前期验证效果达 97%

IT之家 9 月 1 日消息 中国信息通信研究院昨日宣布，中国信通院泰尔终端实验室联合国内电信运营商，联手打造“IP 反欺诈服务”。

该服务是基于运营商固网宽带、手机信令等数据结合人工智能算法的互联网反欺诈产品，对互联网营销活动中的恶意行为进行多维度、全方位、立体化的关联分析，能够准确、智能识别秒变 IP 等营销欺诈。

目前该服务已上线中国信通院与中国互联网协会共建的“统一移动基础服务”（Unified Mobile Service, UMS）平台，并对外提供服务。

“IP 反欺诈服务”具有以下突出优势：

1、实现黑产底层行为轨迹及黑产资源识别，针对业务及运营商底层数据等多维度进行联动分析，将黑产行为标签溯源至其持有的账户，解决因变换 IP 资源等方式而带来的误判问题。

2、基础通信行为特征信息真实有效、实时性强、难以篡改，为黑产预判提供了准确、直接的判定依据，有效提高识别的准确率。

3、将固网宽带用户数据与大数据结合，可做到迅速准确地判定用户或 IP 地址是否呈现秒变特征，并将秒变特征作为黑产行为判定的主要依据之一，与仅基于业务分析发现方式相比，可达到更高的事中处理效率与判定准确率。

4、将用户信令数据与人工智能技术结合，挖掘信令数据中蕴含的反黑产价值，对黑产行为背后的作案团伙进行画像建模，最终实现黑产团伙的智能识别与定位。

IT之家了解到，经前期测试验证，“IP 反欺诈服务”对黑产 IP 的验证效果达到 97%，达到业界领先水平。未来，中国信通院泰尔终端实验室将联合我国运营商推出更多的反欺诈服务，助力开发者及相关行业打造更加清朗、健康的网络空间。