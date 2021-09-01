主播薇娅经纪公司谦寻控股：将停止与田园主义全麦面包合作

IT之家 9 月 1 日消息 今日凌晨，主播薇娅经纪公司谦寻控股发布声明称，关注到多家媒体报道上海市消保委对田园主义全麦面包某批次产品经检测发现营养成分与包装标识不符的情况。

声明指出，田园主义全麦面包只是薇娅直播间日常直播的一款普通产品，上播前公司按照选品流程查验了其店铺资质 DSR 动态评分、第三方检测报告，包装标识的成分和相关营养数据以及成分原料来源资质等信息，同时查阅了该产品在各大电商平台和电商内容平台的消费者购买评价，经过选品团队试吃打分评估后签订正式合同进入薇娅直播间，合同约定品牌方产品需符合国家规定并对其提供的相应资质真实合法性负责。相关流程均有留档记录在案。

谦寻控股表示，上海市消保委提及田园主义全麦面包某批次产品经检测与包装标识不符后，其第一时间与品牌方联系，随后品牌方在官方微博发布回应其标识营养成分依据的第三方检测报告。其建议品牌方再次自检自查，同时建议将其产品送往不同的十个检测机构再次检测，公司也同步将该产品进行第三方送检并停止该品牌与公司旗下所有主播的合作。

IT之家曾报道，昨日晚间，薇娅带货的田园主义全麦面包在天猫超市以及京东自营旗舰店均被下架。此前，上海市消保委发文表示，经专业机构检测，薇娅、丁香医生都推荐的田园主义全麦面包包装上标示的营养成分表数据存在偏差。