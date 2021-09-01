腾讯《王者荣耀》：KPL 和 K 甲选手必须年满 18 周岁方可参赛

IT之家 9 月 1 日消息 8 月 30 日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，进一步严格管理措施，提出了严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间、严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录等要求。

据IT之家网友 @似_启笙 投稿，腾讯《王者荣耀》官方发布《关于 KPL 和 K 甲选手年龄限制的调整通知》，为响应最新政策要求，根据文件精神，针对选手参赛、转会等规则做出如下调整：

1、KPL 和 K 甲选手必须年满 18 周岁方可参赛。

2、新增 KPL 和 K 甲候补名单，2021 年 KPL 秋季赛和 K 甲秋季赛周期内将满 18 周岁的选手可由所在俱乐部提交进入候补名单，选手在满 18 周岁后俱乐部可向联盟申请参赛，经联盟审核同意后进入正式名单方可参赛。

3、KPL 和 K 甲选秀所有流程重置，并将于 9 月 6 日重新进行选秀大会。

4、KPL 和 K 甲转会期所有流程重置，最新时间安排如下：

挂牌期：9 月 1 日-9 月 7 日

竞价期：9 月 7 日-9 月 10 日

资料提交期：9 月 11 日-9 月 12 日

2021 年秋季赛 KPL 和 K 甲大名单公布：9 月 13 日

IT之家了解到，《王者荣耀》官方昨日已宣布防沉迷措施升级，未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的 20 时至 21 时进行游戏；未满 12 周岁的用户无法进行游戏充值；全面关闭 iOS 游客体验模式；8 月 31 日更新后，单机模式玩法暂时关闭。