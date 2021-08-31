腾讯王者荣耀防沉迷重磅升级：未成年人每周限玩 3 小时，全面关闭 iOS 游客体验模式，单机模式暂时关闭

IT之家 8 月 31 日消息 8 月 30 日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，进一步严格管理措施，提出了严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间、严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录等要求。

王者荣耀官方今天发布王者荣耀防沉迷措施升级公告，IT之家获悉，其中表示，未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的 20 时至 21 时进行游戏；未满 12 周岁的用户无法进行游戏充值；全面关闭 iOS 游客体验模式；8 月 31 日更新后，单机模式玩法暂时关闭。

下面是公告全文内容：

亲爱的召唤师：

我们会在 2021 年 8 月 31 日开始，根据国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，陆续升级防沉迷措施，升级后的规则如下：

【游戏时长限制】

未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的 20 时至 21 时进行游戏。

【游戏消费限制】

未满 12 周岁的用户无法进行游戏充值；

12 周岁（含）以上未满 16 周岁的用户，单次充值上限 50 元人民币，每月充值上限 200 元人民币；

16 周岁（含）以上未成年用户，单次充值上限 100 元人民币，每月充值上限 400 元人民币。

【游客模式限制】

全面关闭 iOS 游客体验模式（此前规则为在 iOS 游客体验模式下，同一台硬件设备 15 天内累计游戏时长不超过 1 小时，且无法进行充值。）

【单机模式限制】

8 月 31 日更新后，单机模式玩法暂时关闭。

健康系统新规则全量覆盖后，所有用户每日时长刷新时间为每日 0 点，通过健康系统强制的时段、时长和消费管理，我们希望可以帮助孩子建立健康的游戏习惯，同时也尽量避免因为孩子的游戏行为可能导致的家庭矛盾。

感谢您的支持与理解。