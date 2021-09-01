小米 8 刷 Win11 最新进展：蜂窝数据正常工作，暂不能拨打电话、收发短信

IT之家 9 月 1 日消息 据网友反馈，小米 8 手机刷入 Win11 项目再次取得重大进展。现在，手机蜂窝数据正常工作，已知问题是暂时不能打电话和收发短信。

在晒出的小米 8 手机运行 Windows 11 的实机图片中，我们可以看到手机网络数据连接已支持，还可以设置允许 Windows 使我保持连接状态、按流量计费的连接。另外还使用 Speedtest 网站进行了网速测试。

此前，刷入 Win11 后的小米 8 已经成功调用起了 GPU、电源管理、WiFi 等部件，系统正常工作。

该机还有部分已知问题，例如：蓝牙驱动异常，GPU 不能渲染 x64 程序等。

项目地址：https://github.com/edk2-porting/edk2-sdm845 驱动下载地址：https://github.com/edk2-porting/WOA-Drivers

IT之家获悉，微软官方此前早已经对 Windows 10 Mobile 停止支持，不过在 WoA 项目开发者的努力下，仍然会有开发者去为旧机型刷入新系统。

由于微软提供了 ARM 设备兼容的 Windows 10 版本，一群独立开发人员在过去几年里一直在维护一个非官方的 Lumia Windows on ARM 项目，这就是 Lumia WOA。现在微软发布了 Windows 11 ARM 预览版本，又有新的系统可以尝试了。