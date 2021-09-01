搭载 AMD 独显的英特尔 Kaby Lake-G 系列处理器将支持 Win11

IT之家 9 月 1 日消息 英特尔于 2018 年发布了几款特殊的 Kaby Lake G 系列移动处理器，在集成了英特尔自家 CPU 内核的同时，还内置 AMD Radeon RX Vega M 独立显卡，包含 i7-8705G 等型号。

据外媒 Neowin 消息，英特的驱动团队在官方社区此前表示，一直努力在制作 Kaby Lake-G 系列 CPU 的新驱动。如今，一条新回复表示，该系列处理器将支持 Win11。

该系列处理器包含 i7-8705G、i7-8706G、i7-8709G、i7-8809G、i5-8305G 这几款型号，通过互联技术将 AMD 独立显卡核心与处理器封装到一起，然而处理器内置的 UHD 630 集成显卡也被保留下来。Radeon RX Vega M 系列显卡具备 20-24 个计算单元，显卡内存带宽最高 204.8 GB/s，GPU 频率最高 1190 MHz。

IT之家获悉，英特尔 Kaby Lake-G 系列移动处理器于 2019 年 10 月停产，此前 AMD 于 2020 年 6 月宣布停止为处理器提供驱动支持。目前微软官方已经确认，这几款产品确认将支持 Windows 11。