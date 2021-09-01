机械革命 F6 将于 9 月 6 日发布：16 英寸轻薄本

IT之家 9 月 1 日消息 MECHREVO 机械革命官方现宣布：9 月 6 日将举行 F6 发布会，计划 9 月 9 开始预约；9 月 13 在北京开线下店。

机械革命 F6 轻薄本在兼顾扩展性和性能的同时，保持了轻薄的外观。

据机械革命官方介绍，该笔记本的屏幕采用 16:10 的黄金分割比例，实现了 16 英寸的全面屏效果，分辨率达 2560x1600，还有 100% sRGB 高色域覆盖。

该笔记本采用进化的全新镁合金处理工艺，架构强度更加牢靠，机身还采用了仿生学结构的蜂巢状加强筋，在有效控制重量的前提下大大提高强度。

在键盘上，机械革命 F6 采用了更加人性化的 84 配列键盘，在保留全尺寸键盘最常用的基本功能下，提供了全尺寸的方向按键和副键盘区，还有 1.4mm 的长行程按键。

机械革命 F6 轻薄本左侧具有两个 USB Type-C 接口，一个为雷电 4，另一个是全功能 USB Type-C，右侧还有两个 USB 3.0 Type-A 接口，还有 HDMI 接口和一个耳机接口，电源键被放置在机身侧面。

此外，该机还提供了一个传统的 DC 电源接口，在连接电源适配器使用时不占用雷电 4 或全功能 Type-C 接口。

IT之家了解到，机械革命 Forza 是定位高端的轻薄本系列。F1 作为高端商务本的典范，因此 F6 有望成为新款高端机型。

【材质】F6 使用了加工困难且成本较高的材料 —— 镁合金。

【重量】F6 使用了大面积的蜂巢式加强筋设计，使得 F6 轻薄本在重量上仅有 1.5kg，厚度也仅为约 16mm，宣称实现了 16 英寸大屏轻薄本中最轻量便携的机身表现。

【颜色】F6 使用了灵灰色的表面，非常光滑且抗指纹，新一代的产品在工艺让其更加抗磨损。