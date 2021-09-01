机械革命全部市售游戏本均支持 Win11，现公布免费升级机型名单

IT之家 9 月 1 日消息 微软已经证实，Windows 11 正处于测试的最后阶段，它将于 10 月 5 日开始向消费者和企业推出，届时还将推出预装 Win11 的新 PC。

机械革命证实，当下个月 Windows 11 到来时，旗下全部市售游戏本产品均支持 Windows11，且公布了支持产品及型号：

11 代 Intel CPU：

Z3 Air Series GM5TGFO、Z3 Air Series GM5TGEO、Z3 Air Series GM5TG5O、Z2 Air-S Series GM5TG5O、Z2 Air-S Series GM5TGEO、Z2 Air-S Series GM5TGFO、Z3 Pro Series GM5TG0O、X8 Pro Series GM7TG0R、X10 Pro Series GM7TG7S、X10 Pro Series GM7TG8S、钛钽 Plus 3060 GM7TG0M、钛

10 代 Intel CPU：

X10Ti-S Series GM7MQ8S、X10Ti-S Series GM7MP7S、X10Ti-S Series GM7MPHS、X3-S Series GK7MR0R、Z2 Air-S Series GK5MP5X、Z2 Air-S Series GK5MRFX、Z3 Air Series GK5MP5O、Z3 Air Series GK5MRFO、Z3 Air-S Series GK5MR0O、X8Ti-S Series GK7MR0R、Umi Air II Series PF5MRFG

9 代 Intel CPU：

Z2 Air Series GK5CP5X、X3 Series GK7CP6R、Z2-G Series GK5CP6Z、Z2-R Series GK5CP0Z、X9Ti-R Series GK7CP7S、X9Ti-R Series GK7CP0S、Z2 Air-G Series GK5CP6X、钛钽 GM7CP0P、Umi Air Series PF5CP5G、X8Ti-G Series GK7CP6R

8 代 Intel CPU：

X2 Series GI5CN4A、X2 Series GI5CN5A、X2 Series GJ5CN6A、Z2 Series GK5CN4Z、Z2 Series GK5CN5Z、Z2 Series GK5CN6Z、X8Ti Series GK5CN61、X8Ti Series GK5CN51、Z2 Series 1050 SW、X8Ti Plus Series GK7CN5S、X8Ti Plus Series GK7CN6S、Z2 Air Series GK5CN5X、Z2 Air Series

AMD ZEN3 CPU：

蛟龙 7 3060 GM7ZG0M、蛟龙 7 3070 GM7ZG7M、蛟龙 7 3080 GM7ZG8M、蛟龙 5 3060 GM5ZG0O、蛟龙 7E 3060 GM7ZG0R、蛟龙 7X 3070 GM7ZG7S、蛟龙 7X 3080 GM7ZG8S

AMD ZEN2 CPU：

蛟龙 2060 GK5NR0O、X8Ti-A Series GK7NR0R、蛟龙 1650Ti GK5NPFO、蛟龙 P 2060 GK7NR0R、蛟龙 1650 GK5NP5O、蛟龙 1650Ti GK5NRFO、蛟龙 7 GM7NG0M、蛟龙 5 3060 GM5NG0O、蛟龙 7E GM7NG0R

微软 Windows 11 的硬件要求包括第八代英特尔 CPU、Ryzen 2000 或更新的 TPM 2.0 和安全启动支持。如果你不确定你的设备是否符合条件，可以下载并运行名为“PC 健康检查”的 Windows 11 兼容性检查工具。

虽然你可以在不支持的硬件上安装 Windows 11，但请记住，该版本没有针对旧的处理器进行优化，微软说不支持的硬件将容易出现蓝屏死机错误。

IT之家了解到，微软更愿意用户去购买新的硬件，他们还分享了一份符合 Windows 11 的设备清单，可能有什么特殊优化。

宏碁 Swift 5（SF514-55）和宏碁 Swift X（SFX14-413）。

华硕 Zenbook Flip 13 OLED UX363 和 Flip OLED UX363。

戴尔 Alienware X 系列笔记本电脑。

联想 Yoga Slim 7i 专业系列和二合一的联想 Yoga 7。

惠普 ENVY x360 14 和 15。

戴尔的旗舰产品 XPS 13.

三星 Galaxy Book Pro 和 Book Pro 360。

《微软：Win11 正式版将于 10 月 5 日到来，安卓 App 支持还要等几个月》