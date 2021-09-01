受芯片短缺影响，蔚来汽车下调第三季度交货量预期

北京时间 9 月 1 日晚间消息，据报道，蔚来汽车今日表示，由于半导体供应存在不确定性和波动性，现下调今年第三季度的交货量预期。

这意味着，又有一家汽车制造商受到了供应链限制的影响。蔚来汽车现预计，今年第三季度的汽车交付量将达到约 22.5 万辆至 23.5 万辆，低于之前预期的 23 万辆至 25 万辆。

蔚来汽车今日公布的数据显示，该公司今年 8 月交付了 5880 辆汽车，同比增长 48.3%。截至 2021 年 8 月 31 日，ES8、ES6 和 EC6 的累计交付量达到 131408 辆。

与此同时，蔚来汽车的两大竞争对手理想汽车和小鹏汽车今日也公布了 8 月份的交付量。其中，理想汽车 8 月份交付了 9433 辆理想 ONE，同比增长 248%，环比增长 9.8%。今年前 8 个月，理想汽车总交付量达 48,176 辆，理想 ONE 目前累计交付量为 81773 辆。

小鹏汽车 8 月份交付 7214 辆汽车，连续 2 个月交付量超 7 千辆。其中，小鹏 P7 交付 6165 辆，连续 4 个月创历史新高。今年前 8 个月，小鹏汽车累计交付 45992 台汽车，同比增长 334%。

理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车是中国三家领先的电动汽车初创企业，与美国电动汽车制造商特斯拉，以及吉利和长城汽车等本土公司展开竞争。

中国汽车行业协会上个月曾表示，由于疫情在世界许多地区继续肆虐，导致汽车制造商减产的全球芯片短缺问题不太可能很快解决。台积电今年 4 月曾表示，全球芯片短缺问题将持续到明年。而诺基亚认为，芯片短缺问题可能拖到 2023 年。