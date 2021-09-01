Canalys 上半年全球新能源汽车数据出炉：中国市场独步世界，特斯拉夺冠，五菱第三

IT之家 9 月 1 日消息 根据市场调查机构 Canalys 的最新报告，数据显示 2021 年上半年全球新能源汽车销售量总计为 260 万部，比 2020 年上半年增长 160%。

分析师认为，全球电动汽车市场的强劲需求将持续到 2021 年，特别是在中国大陆和欧洲这两个主要市场。

据悉，2021 年上半年，中国大陆电动汽车销量为 110 万辆，占中国大陆乘用车销量的 12%；欧洲销量为 100 万辆，占新车的 15%。值得一提的是，这两个市场的电动汽车销量合计占全球电动汽车销量的 87%，而美国市场继续落后。

IT之家了解到，今年上半年全球新能源汽车市场中，特斯拉以市占率 15% 继续稳居榜首，第二三名分别是大众集团的 13% 和上汽通用五菱集团的 11%，第四五名为宝马及 Stellantis 集团，两者市占率均为 6%。

Canalys 汽车和电动汽车首席分析师兼副总裁 Chris Jones 表示，2020 年中国大陆销售的汽车中只有 6% 是电动汽车；特斯拉在中国大陆的成功促使其他厂商迅速跟进纯电车型，例如广汽埃安 Aion、比亚迪、理想、蔚来和小鹏等，但目前市场上销量碾压所有其他车型的是五菱 Mini EV。2021 年上半年最畅销的 10 款电动汽车中有四款是小型车。

以下是新能源汽车前五名厂商分析报告：

特斯拉以 15% 的份额继续领先全球市场。随着第二年在中国大陆的生产，中国市场的销售仍然强劲，不过特斯拉在欧洲已经被超越，虽然在美国仍占据主导地位。

大众汽车集团 以 13% 的市场份额位居第二，在欧洲处于领先地位。大众在其 ID 系列电动汽车上取得了成功。但在向早期客户交付车辆后，大众与许多其他汽车制造商一样，由于芯片短缺而面临订单积压和客户交货时间长的问题。该集团的其他品牌也扩大了他们的电动汽车范围。

上汽通用五菱，上汽，通用和五菱的组合，摘获第三名的成绩，今年上半年拿到了 11％的市场份额。该集团的巨大成功主要是得益于中国的宏光 MINI EV。

宝马集团 在 2021 年上半年以 6% 的份额位居第四。宝马和 Mini 最近推出了几款电动汽车，并在其汽车细分市场推出了更多电动汽车。

Stellantis 以 6% 的份额排名第五。它将引入四个新的电动汽车平台，用于集团内 14 个品牌的车辆。菲亚特 500 EV 于 2021 年初成功推出，而来自前 PSA 集团的几款电动汽车对其销量有所帮助。