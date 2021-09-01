特斯拉 Model 3 又撞上警车，美国交通局要求提供更多 Autopilot 信息

北京时间 9 月 1 日晚间消息，据报道，由于特斯拉电动汽车再一次发生与警车相撞事故，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）今日致信特斯拉，希望获得有关“特斯拉 Autopilot 系统如何检测和应对停在公路上的紧急车辆”的详细信息。

8 月 16 日，NHTSA 宣布对特斯拉的半自动驾驶系统“Autopilot”展开正式调查，称该系统难以识别停放在道路上的“紧急响应车辆”。NHTSA 称，自 2018 年以来，他们已确定 11 起相关撞车事故。在这些事故中，开启 Autopilot 功能的特斯拉汽车，与“紧急响应车辆”相撞，包括警车和危险品专用车辆。

而上周六，一辆特斯拉 Model 3 电动汽车在美国佛罗里达州奥兰多市附近的州际公路上，再一次撞上了一辆停靠路边的警车，一名警员险些受伤。至此，特斯拉汽车与“紧急响应车辆”相撞的事故数量达到 12 起。在这些撞车事故中，至少有 17 人受伤，1 人死亡。

在今日发布出的这封 11 页的信件中，NHTSA 希望了解特斯拉是如何检测撞车现场的，包括闪光灯、道路照明弹、响应人员穿的反光背心，以及停在路上的车辆。此外，NHTSA 还想知道，Autopilot 系统如何应对弱光条件，如果有急救车辆出现，它会采取什么行动，以及它是如何警告司机的。

据悉，NHTSA 上月发起的这项调查涵盖了 2014 年至 2021 年的 Model Y、Model X、Model S 和 Model 3 车型。特斯拉汽车的 Autopilot 功能经常被车主滥用，如酒后驾车时，甚至在汽车驶入高速公路时坐在后排座上。而特斯拉和其他汽车厂商一直警告司机，使用“半自动化驾驶辅助系统”的同时，必须做好随时干预的准备。

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）上个月曾表示，特斯拉自动驾驶汽车采用的视觉方案 Tesla Vision，很快就能检测到其他车辆的转向灯、危险信号灯、警车和救护车的灯，甚至是手势。这意味着，在需要的时候，特斯拉自动驾驶系统能对“紧急响应车辆”做出反应。