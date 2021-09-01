高通和联发科芯片售价或暴涨两位数，手机消费者会最终买单吗？

核心提示：

1. 全球最大芯片代工厂台积电代工芯片“涨价”的消息不绝于耳，其他几家头部芯片代工厂也被报道将于今年四季度继续掀起一轮“涨价潮”。

2. 业内人士认为，芯片代工涨价直接影响芯片价格，预计高通和联发科将在今年下半年对其 4G 和 5G 芯片定价进行两位数增长。

3.手机芯片几乎全部来自高通、联发科等少数几家企业，站在终端厂商的谈判桌前，这些芯片企业拥有更大的定价权。因此，芯片代工价格上涨的压力向下传导并不让人感到意外。

“芯荒”自 2020 年底开始便在全球蔓延，现在仍在加剧。

近日，全球最大芯片代工厂台积电（NYSE：TSM）将迎来史上最大幅度“涨价”的消息甚嚣尘上。多家媒体报道称，台积电将从明年一季度开始调涨晶圆代工报价，7nm 以下先进制程将调涨 10%，16nm 以上的成熟制程调涨 10%-20%。

实际上，早在今年初，台积电就已宣布取消折扣，变相涨价。当时包括联电、中芯国际等在内的几家芯片代工企业也都上调了价格。

而这一次，除了台积电，其他几家头部芯片代工厂基本可以确定将今年四季度继续掀起一轮“涨价潮”。据外媒报道，目前联电已通知供应商，在今年 11 月进行第四次涨价，平均幅度将达到 10%。三星也对韩媒表示，将在今年四季度上调晶圆代工服务报价。

“这很可能对供应链产生连锁反应。”Strategy Analytics 手机元件技术服务副总监 Sravan Kundojjala 向凤凰网科技表示，芯片代工涨价直接影响芯片价格，预计高通和联发科将在今年下半年对其 4G 和 5G 芯片定价进行两位数增长，以应对不断增加的晶圆成本。

市场多数分析师认为，芯片涨价最后极可能要由消费者“买单”。

多年来，芯片市场的格局基本固定，安卓手机芯片几乎全部来自高通、华为海思、联发科、三星等几家企业，站在终端厂商的谈判桌前，这些芯片企业拥有更大的定价权，尤其高通，高端芯片领域一家独大。

因此，芯片代工价格上涨将推动芯片定价上涨，加上高昂的专利授权费用都将给终端企业带来更大压力，而这些都将转嫁到消费者身上。

代工涨价背后：原材料贵了，需求多了

从去年开始，芯片短缺问题席卷全球，手机芯片、汽车芯片、PC 芯片等普遍存在供应难题，涨价之声随之响起。

对于芯片代工价格上涨的原因，业内人士有两方面共识：一是芯片原材料短缺且价格上涨；二是受疫情影响，代工厂产能不足，市场供需关系紧张。

一方面，生产芯片的主要原材料硅正成为全球短缺资源。今年以来，硅材料价格从每吨约八万元上涨到二十多万元，涨幅达 150%，同时铜、铝、金等基础原材料也在涨价，导致芯片代工成本提升。

另一方面，东南亚是芯片封装和测试的重要基地，全球有 15%-20% 的芯片在东南亚生产，目前越南、马来西亚疫情严重，导致芯片代工产能不足，与此同时，智能手机、汽车、物联网等行业对芯片需求却不断攀升，芯片供需关系严重不平衡。

不少行业分析师认为，当前芯片产能紧张的情况严峻，并将持续到明年才能得到缓解。

俄罗斯协同大学机器人和机电一体化学院院长安德烈・沃洛斯特诺夫曾公开表示，目前，移动设备领域对芯片的需求超过供应量的 10%-30%，大型智能手机制造商必须等待芯片 4-5 个月，小型制造商则要等至少 10 个月。

“为了尽快弥补市场缺口，芯片代工厂已经在以 100% 的产能生产，而这也正在增加工厂的资本支出，给工厂的利润带来压力。因此，台积电、三星等芯片代工厂宣布涨价以保护其利润率。”Sravan Kundojjala 表示。

高通独揽高端芯片，拥有更多定价权

制造一颗芯片，需要经历 IC 芯片设计、芯片制造、封装测试三个主要环节，芯片代工涉及的是制造环节，而芯片代工价格上涨，影响最大理应是芯片设计公司。

不过，业内分析师普遍认为，芯片设计公司目前座次固定，通过价格战抢夺市场的概率很小，所以芯片设计公司不会默默承受成本压力，顺势提升价格、把压力转嫁给终端公司，或是他们最可能做出的选择。

目前，芯片设计领域的企业主要有高通、华为海思、三星、苹果、联发科和紫光展锐，但是华为海思、苹果只对内部使用，不对外出售；三星对外销售的市场份额也非常少，因此，芯片市场的大多数份额归于高通、联发科、紫光展锐三家芯片设计公司。

市场调研机构 Counterpoint 发布的 2020 年全球智能手机芯片市场份额数据显示，联发科、高通、苹果、三星、华为海思、紫光展锐六家企业的市场份额分别为 32%、28%、15%、11%、10% 和 4%。

“到目前为止，这三家公司尽管存在竞争，但并没有看到关于 5G 芯片价格战，因为 5G 芯片投资较高，而企业已经意识到利润对于收回 5G 投资的重要性。”Sravan Kundojjala 表示。

芯片市场的座次多年来相对固定。高通多年来一直稳坐高端芯片的头把交椅，在 5G 时代发布的骁龙 888 芯片，成为三星、OPPO、vivo、小米等旗舰手机的通用芯片。

在遭受美国制裁之后，华为海思供应链受到严重打击，台积电从 2020 年 9 月 15 日停止为华为代工麒麟芯片，至今过去近一年时间。虽然华为在停止代工前囤积了大量的芯片，但是目前已经库存不足。因此在今年 7 月，华为消费者业务 CEO 余承东在 P50 手机发布会上表示，这两年多美国四轮制裁，限制华为 5G 手机，所以华为的 5G 芯片只能当 4G 用。

不过，荣耀从华为分离后，与高通之间的合作关系很快便建立起来。高通高管曾透露，未来，荣耀手机计划发布三款搭载高通芯片的手机产品，其中有一款为搭载骁龙 888 的产品，另外两款也是高端的产品。

高端芯片领域无人阻击高通，而在中端领域，联发科是主要玩家。联发科在 4G 时代主要以低端芯片为主，更多应用于红米、魅族等千元左右的手机。而在 5G 时代，联发科发布天玑 1100、天玑 1200，向中高端领域发力，并逐渐赢得了 vivo、OPPO、Redmi、realme 等诸多手机企业认可。

而紫光展锐目前还刚刚起步，只有低端芯片，竞争力自然不足以匹敌联发科和高通。

一位终端从业者表示，终端企业对芯片定价并没有多大话语权，中低端智能手机尚有选择的权利，但高端旗舰机只能抱住高通的“大腿”，任其“宰割”。

终端企业成本承压是否要消费者买单?

从三家头部芯片公司近日发布的财报来看，从今年初就开始的芯片代工涨价，并没有降低芯片企业的业绩，相反高通、联发科、紫光展锐的业绩出现了大幅增长。

高通 2021 年第三财季（截至 6 月 27 日) 的营收为 80.6 亿美元，同比增长 65%；净利润为 20.27 亿美元，同比增长 140%。其中，手机芯片营收为 38.63 亿美元，同比增长 57%；技术许可 (QTL) 营收为 14.89 亿美元，同比增长 43%。

联发科 2021 年第二季度财报数据显示，其合并营收为 1256.53 亿元 (新台币, 下同), 环比增长 16.3%, 同比增长 85.9%。营收毛利润为 580.38 亿元，环比增加 19.6%；净利润为 275.87 亿元，环比增加 7%。手机业务营收占比为 57%, 相较去年大幅增长 143%。

紫光展锐 2021 年上半年（1-6 月）营业收入同比增长 240%。其中，5G 手机（主要是芯片，编者注）销售收入同比增长 1458%，智能手机销售收入同比增长 364%，功能手机销售收入同比增长 102%。

芯片公司把成本压力转向下游终端企业存在很大可能性。芯片作为智能手机的核心组成部分，相当于智能手机的“大脑”，芯片涨价或直接影响智能手机的售价。

苹果已经传出涨价消息。有媒体报道，苹果计划提高即将上市的 iPhone13 系列价格，涨幅可能超过千元，以此来弥补台积电涨价导致的芯片成本上涨。

Sravan Kundojjala 认为，一些终端企业可能会自己承受芯片价格上涨的压力，但更多的还是会将增加的成本转移给消费者。

日前，科技日报援引俄罗斯通信专家报道称，因芯片等零部件短缺，在手机价格方面，今年已经上涨了 35%，很可能会再上涨 10 个百分点。“这可能发生在秋季。”

调研机构 GFK 公布的数据显示，今年一季度，全球手机的平均售价达到了 374 美元，相当于人民币 2400 元左右，中国市场手机的平均售价也达到了 2250 元，比上年上涨 295 元。

在接下来的芯片代工涨价潮之下，终端企业如何应对？消费者又会为高价智能手机“买单”吗？一切还需观察。