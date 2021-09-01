899 元至 5799 元，三星 Galaxy Watch 4/Classic/Buds 2 耳机国行正式发布

IT之家 9 月 1 日消息 今天，三星电子正式推出三星 Galaxy Z Fold3 5G 和三星 Galaxy Z Flip3 5G 折叠屏手机国行版本，现在发布了三星 Galaxy Watch4 和 Galaxy Watch4 Classic 、 Galaxy Buds 2 耳机国行版。

下面是三星 Galaxy Watch 4/Classic/Buds 2 耳机的正式版价格：

三星 Galaxy Watch4 智能手表 40mm 蓝牙版提供陨石黑、雪川银、落樱金三款颜色，建议零售价 1,699 元，44mm 蓝牙版提供陨石黑、雪川银、幽谷绿三款颜色，建议零售价 1,899 元； 三星 Galaxy Watch4 Classic 智能手表提供陨石黑、雪川银两款配色，42mm 蓝牙版建议零售价 2,399 元，46mm 蓝牙版建议零售价 2,599 元，46mm LTE 版建议零售价 2,899 元； 三星 Galaxy Buds2 提供橄榄黑、霜糖白、香提绿以及浅芋紫四款颜色 ，建议零售价 899 元。 另外，三星 Galaxy Watch4 Classic Thom Browne 版建议零售价 5,799 元，将于 10 月中旬开抢。

此前三星 Galaxy Watch 4/Classic/Buds 2 耳机的尝鲜版价格：

Samsung Galaxy Watch4 蓝牙版 40mm 尝鲜价格 1899 元，Samsung Galaxy Watch4 蓝牙版 44mm 尝鲜价格 2099 元。 Samsung Galaxy Watch4 Classic 蓝牙版 42mm 尝鲜价格 2599 元，Samsung Galaxy Watch4 Classic 蓝牙版 46mm 尝鲜价格 2799 元。 Samsung Galaxy Buds 2 耳机尝鲜价格 999 元。

三星 Galaxy Watch4 和 Galaxy Watch4 Classic

三星 Galaxy Watch4 和 Galaxy Watch4 Classic 两款新品搭载由三星与谷歌深度合作的 Wear OS 操作系统，并配备拥有直观体验的三星 UI——One UI 手表版。

三星 Galaxy Watch4 拥有现代极简主义风格外形，专为从早到晚的全天候佩戴需求设计。共有 40mm 和 44mm 两种尺寸。同时有多种颜色版本可供选择，三星 Galaxy Watch4 40mm 版拥有陨石黑、雪川银、落樱金三款配色，44mm 版拥有陨石黑、雪川银、幽谷绿三款配色。

三星 Galaxy Watch4 Classic 搭载了深受粉丝推崇的物理旋转表圈，专为追求隽永精致传统腕表设计的用户打造。共有 42mm 和 46mm 两种尺寸，有陨石黑、雪川银两款配色可供选择。

三星 Galaxy Watch4 系列在处理器、屏幕以及存储空间都得到了升级扩展。屏幕分辨率最高可达 450 x 450 像素，16GB 内置存储空间可供用户下载更多应用程序，存储更多心仪的歌曲和图片。

三星 Galaxy Watch4 搭载 BioActive 身体活力传感器，只需一个芯片组便可测量多项人体关键健康指标。用户可借助三星 Galaxy Watch4 测量血氧水平，并体验全新的身体成分 指数 分析功能。该功能能够分析包含骨骼肌量、基础代谢率、体内水分和体脂百分比等在内的各项个人数据，帮助用户更深入的洞悉个人的身体和健身状况。通过两根手指按压在手表右侧的两个按钮上，即可查看身体情况。

三星 Galaxy Watch4 系列搭载的 Wear OS 操作系统，可使用户通过腕上的智能手表进入更广阔的生态系统，诸多第三方应用。

三星 Galaxy Buds2

伴随着三星 Galaxy Z 系列新品一同发布的还有三星 Galaxy Buds2，其搭载的双向动态扬声器，高音清扬，低音浑厚，先进的 ANC 主动降噪功能还有助于阻隔不必要的噪音。当用户想听到外界声音时，可调节三星 Galaxy Buds 2 的三档环境音等级。同时，基于机器学习的解决方案还可帮助用户过滤多种噪音干扰，令通话音质愈发清晰。

IT之家获悉，身为三星 Galaxy Buds 系列中机身更为小巧、轻盈的产品，三星 Galaxy Buds2 依旧采用了标志性的弧度设计，贴合入耳。通过使用 Galaxy Wearable 应用推出的“耳机佩戴情况测试”功能，用户可以选择更合适耳朵的耳塞尺寸进行佩戴。三星 Galaxy Buds2 带来橄榄黑、霜糖白、香提绿以及浅芋紫四种流行的颜色供消费者选择。