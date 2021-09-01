三星 Galaxy Watch 4/Classic 智能手表不支持基于 iOS、鸿蒙系统设备

IT之家 9 月 1 日消息 今天，三星电子正式推出三星 Galaxy Z Fold3 5G 和三星 Galaxy Z Flip3 5G 折叠屏手机国行版本，现在发布了三星 Galaxy Watch4 和 Galaxy Watch4 Classic 、 Galaxy Buds 2 耳机国行版，搭载了全新的 One UI 手表版与 Wear OS 操作系统。

此前消息称三星 Galaxy Watch 4 完全不支持 iOS，同时表示这一变化对旧款 Galaxy 智能手表没有影响。换句话说，三星不会在其 Tizen 产品上取消这种支持。

今天三星官方图片显示，三星 Galaxy Watch 4 系列不支持基于 iOS、鸿蒙系统设备。

IT之家获悉，同时取消的还有对安卓 5.0 智能手机的支持，新的智能手表最低门槛是安卓 6.0。然而，谷歌移动服务 GMS--Play 服务和 Play Store 商店--必须在你的设备上才能工作，这要归功于其新的 Wear OS 系统核心。

三星表示：