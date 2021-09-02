苹果：美国 8 个州支持在苹果钱包中录入驾照和身份证

北京时间 9 月 1 日晚间消息，据报道，苹果公司今日宣布，美国的 8 个州将推出一项功能，允许用户将驾照和州 ID（身份证）添加到苹果钱包（Apple Wallet）中，供 iPhone 和 Apple Watch 用户在机场安检时使用。

亚利桑那州和佐治亚州是第一批采用这一功能的州，康涅狄格州、爱荷华州、肯塔基州、马里兰州、俄克拉何马州和犹他州将紧随其后，尽管该苹果没有说明具体的时间表。

就在几个月前，苹果在 6 月份的全球开发者大会（WWDC）上表示，正与美国运输安全管理局（TSA）合作开发这一功能。苹果表示，这项功能是苹果取代实体钱包计划的关键一步，将为寻求“非接触式”机场旅行的旅行者提供更多便利。

苹果称，向钱包应用程序添加 ID 的工作原理，类似于上传信用卡和过境通行证。一旦用户扫描了身份证，他们还将被要求完成面部和头部的移动，作为一项额外的安全措施。

面对机场的身份识别器点击“移动 ID”（mobile ID）后，用户必须使用 Face ID 或 Touch ID 批准 TSA 的一个通知。苹果表示，客户数据是“加密的，可以防止篡改和被盗”，ID 只能由所有者查看。

当前，苹果已经提供了“移动学生 ID”（mobile student ID），允许学生在没有实体证件的情况下进入校园大楼和购物，这一功能在今年夏天扩展到了美国和加拿大的更多大学。

而新的 ID 功能，将在今年秋天晚些时候发布的 iPhone 软件更新中提供。