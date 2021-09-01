苹果禁止员工在 Slack 办公聊天平台讨论薪资不公话题

北京时间 9 月 1 日早间消息，据报道，美国苹果公司近日宣布，禁止员工在企业聊天协作平台 Slack 中创建频道，来讨论薪资不公平问题。苹果员工关系团队（相当于苹果版本的人力资源部）的一名成员表示，员工讨论这些话题其实和苹果对于薪资平等问题的精神是不冲突的，但是这违反了公司内部有关使用 Slack 平台的规定。

这位工作人员告知苹果员工称，苹果内部使用 Slack 平台为的是处理各种业务，因此必须有助于工作进展、获得劳动成果以及符合苹果各个部门和团队的任务使命。

Slack 是全世界流行的企业内部聊天和协作工具之一，苹果内部也使用这一平台。苹果有关 Slack 的管理制度中写明，有关员工活动和兴趣爱好的 Slack 频道，如果和“苹果员工俱乐部”以及和“多样化网络协会”（DNA）无关，则这些频道在苹果内部禁止创建和进行讨论。

不过，这一政策在执行方面其实有些松动。比如苹果员工在 Slack 创建了宠物频道，讨论猫狗话题，拥有 5000 多名成员，游戏频道拥有 3000 多名成员，“父亲笑话 " 频道拥有 2000 多名成员。就在 8 月 18 日，苹果刚刚批准在 Slack 中设立了“社区桌上足球”频道。另外需要指出的是，苹果讨论宠物猫狗的频道并不隶属于官方的员工兴趣俱乐部，而上述这些频道讨论的都是和工作无关的内容。

美国劳工关系领域的法律人士维森特・P・怀特（Vincent P. White）评论说，使用禁止某些 Slack 频道的政策来阻止员工讨论薪资不平等问题，这是一个更简单易行的借口，因为如果苹果直接宣布禁止员工讨论将违反美国法律。

怀特表示，员工讨论薪资平等问题的活动，受到美国联邦、州以及地方各级法律的保护，这是所有人的共识，苹果等公司想方设法阻止员工在公司内部讨论薪资问题和员工多样性问题，这是一种明显的报复行为。

据报道，在过去几个月时间里，薪资公平成为苹果员工的热点议题。有内部员工组织民调，调查各部门的员工收入如何，但是这些调查遭到了苹果的封杀。不过，苹果工程师切尔・斯卡利（Cher Scarlett）启动的一项薪资收入民调，目前仍在进行当中。

之前的调查和分析结果显示，在参与民调的苹果男性员工和女性员工中，存在这 6% 的薪资性别差距。

如今，一些活跃员工希望创建一个网络社区，能够让苹果员工自由讨论薪资公平问题。过去，苹果一直坚称本公司并不存在薪资不公平问题，但是员工对这种说法提出质疑。

苹果近来的种种做法，比如关闭内部薪资调查，以及最新的封杀讨论薪资问题的 Slack 频道，都加剧了员工们对这一问题的担忧。

一位消息人士对媒体表示，很显然，苹果可以很方便地利用有关 Slack 使用的监管政策，来阻止员工内部自由和开放的交流讨论。

对于上述报道和质疑，苹果官方尚未做出评论。