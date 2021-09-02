小鹏汽车宣布取消大小周，并将工作日上班时间向前延长半小时

IT之家 9 月 2 日消息 据晚点 LatePost 报道，昨日下午，小鹏汽车宣布取消大小周，同时将工作日的上班时间向前延长了半小时，由原本的早 10 晚 7 改为 早 9 晚 6 点半。午休 1.5 小时不变，每日工作时长 8 小时。

小鹏汽车 8 月 31 日发布年中报。公告显示，该公司上半年总收入为人民币 67.12 亿元，同比上升 569.3%；汽车销售收入 63.947 亿元，同比上升 600.2%；上半年净亏损为人民币 19.81 亿元，去年同期亏损 20.76 亿元。

此外，小鹏汽车截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的汽车交付量为 30738 辆，较 2020 年 6 月 30 日止六个月的 5499 辆上升 459%；前六个月 P7 交付量为 19496 辆，在已交付的 P7 总量中，97% 可支持 XPILOT 2.5 或 XPILOT 3.0。

8 月 26 日，人力资源社会保障部、最高人民法院联合发布超时加班劳动人事争议典型案例，纠正用人单位违法行为，有效保障劳动者休息权及劳动报酬权。

上述两部门表示，近期，一些行业、企业超时加班问题受到社会广泛关注。超时加班极易引发劳动争议，影响劳动关系和谐与社会稳定。劳动者依法享有相应的劳动报酬和休息休假权益。遵守国家工时制度是用人单位的法定义务。一方面将提示用人单位违法行为风险，促进依法规范用工; 另一方面明确劳动者维权预期，引导劳动者依法理性维权。通过联席会议、联合培训等方式，加大仲裁机构和人民法院办案指导力度，准确适用法律政策，统一裁判尺度。

两部门表示，下一步将继续联合开展制定指导意见、发布案例、加强信息比对等工作，不断推进裁审程序衔接和法律适用统一，更好实现仲裁与司法的高效、有序衔接，实现劳动争议纠纷化解政治效果、法律效果与社会效果的有机统一。

据报道，小鹏汽车曾是蔚来、小鹏、理想三家造车新势力中唯一一家规定大小周的公司。IT之家了解到，此前 vivo、BOSS 直聘、美团优选、字节跳动以及快手等都已陆续宣布取消大小周机制。