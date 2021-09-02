研究：因火灾和森林砍伐，巴西亚马逊地区已成碳排放源头之一

凤凰网科技讯 北京时间 9 月 2 日消息，据国外媒体报道，根据使用卫星测绘数据跟踪整个亚马逊地区碳数据的研究成果，巴西亚马逊地区已经因为火灾和森林砍伐而转变成为二氧化碳的净排放源，其将对全球变暖具有危险影响。

在过去的 20 年里，整个亚马逊生物群系 —— 横跨玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、法属圭亚那、圭亚那、秘鲁、苏里南和委内瑞拉 —— 一直是一个净“碳汇”，其减少了约 17 亿吨的二氧化碳排放量。不过，亚马逊位于巴西境内的部分却排放了 36 亿吨二氧化碳，超过了它的吸收量。

上述研究结果来自安第斯亚马逊项目监测 (MAAP) 于 8 月 25 日发布的研究得出的结论，该项目是美国非营利组织亚马逊保护协会的一项倡议。根据追踪网站 Carbon Visuals 的数据计算，巴西亚马逊雨林的二氧化碳排放量（按年算）大约是纽约市年排放量的三倍。

MAAP 主任兼 ACA 高级研究专家 马特・芬纳在接受记者采访时表示：“这是我们第一次拥有整个亚马逊地区的碳排放数据。”

他指出，这项研究的独一无二之处在于，与之前的研究相比，它能够“更深入”地分析热带雨林不同部分的森林碳排放变化。

他说到：“巴西部分的亚马逊雨林实际上已经从一个碳汇变成了一个碳排放源头，但亚马逊西部和亚马逊东北部正仍然作为一个碳汇整体。巴西地区的亚马逊雨林变成了抗击气候变化的关键缓冲区，这样的变化速度还将加快。”

全球非营利组织世界资源研究所 (WRI) 森林项目研究主任南希・哈里斯说，MAAP 的发现为科学共识提供了佐证，即亚马逊的部分地区已转变为净碳排放源。

哈里斯在接受电话采访时向记者说到：“亚马逊是世界上研究最充分的热带雨林地区之一。当你有一篇论文令人震惊地发现亚马逊不再是碳汇时，你会说这是一个有趣的发现。但是这个领域出现越来越多的研究成果，使用不同的二氧化碳测量办法并得出了相同的结论，其便开始引起人们的共鸣。”

哈里斯和她的团队在今年 1 月在世界资源研究所发表了一项研究成果，该研究提供了 MAAP 研究中使用的原始数据，表明亚马逊部分地区现在排放的二氧化碳多于它们封存的二氧化碳量。

今年 7 月，发表在《自然》杂志上的一项研究还表明，巴西亚马逊地区排放的碳多于其所捕获的碳。该研究由巴西国家空间研究所 (INPE) 的 Luciana Gatti 领导，研究团队首次在广泛地理区域使用直接测量大气的办法，研究人员收集了近十年的数据，另外还参考了大气气体的浓度。

芬纳说，最近巴西亚马逊地区的火灾、伐木和其他人类活动加剧了森林向碳排放源的转变。他说到：“亚马逊大火就像我们正在谈论的烟雾一样：原先的碳存在于雨林之中，现在变成了存在于大气中的碳。”

根据 MAAP 的分析，亚马逊在巴西之外的其他地区仍然是二氧化碳的净汇。根据 MAAP 的研究，亚马逊东北部，包括圭亚那和苏里南等人口稀少的国家，在控制亚马逊雨林二氧化碳排放量方面是所有地区中表现最好的。