大疆 Mavic 3 无人机曝光：引入全新防撞系统，采用哈苏相机

IT之家 9 月 2 日消息 大疆此前宣布将于 9 月 8 日晚 21:00 举行新品发布会，Slogan 为“Hi Five”，预示将推出五款新品，其中一款可能会是 Mavic 3，现在这款无人机已经被曝光。

Mavic 2 发布距今已经三年之久了，现在终于有了 Mavic 3 的消息，消息来自 YouTuber Dronemodelismo。

IT之家了解到，虽然 Dronemodelismo 的视频没有展示 Mavic 3 的任何图片，但提供了该无人机的各种规格和详细图纸。Dronemodelismo 称法，虽然新款无人机的尺寸仍将与 2018 年的 Mavic 2 相同，但是会采用不同的外观设计。

与前代产品相比，Mavic 3 改进了障碍物检测功能，Dronemodelismo 称大疆已经为新机型完全修改了这一功能，将无人机的前后摄像头换成了广角镜头。

此外，Mavic 3 预计将采用与哈苏公司合作的新相机。据称，该无人机的主摄像头的焦距相当于 24 毫米，光圈为 f/2.8，支持拍摄高达 5.7K 分辨率的视频。Dronemodelismo 补充说，Mavic 3 的第二个摄像头也将支持高达 7 倍的光学变焦，内置 1TB 的存储。

此外，Dronemodelismo 指出，Mavic 3 采用 5000 毫安时或 6000 毫安时的电池，比 Mavic 2 Pro 的 3850 毫安时的电池有很大的提高。因此，Mavic 3 在一次充电后应该能够飞行 40 分钟以上。大疆预计将重新使用 Air 2S 的 RC231 控制器，以供参考。