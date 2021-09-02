消息称苹果因应用内支付问题在印度受到反垄断调查

北京时间 9 月 2 日下午消息，据报道，知情人士透露，苹果公司在印度面临反垄断挑战。知情人士称，该公司涉嫌滥用其在应用程序市场的主导地位，迫使开发者使用其专有的应用程序内购买系统。

这些指控与苹果公司在欧盟面临的调查案件类似。去年，欧盟监管机构开始调查苹果对付费数字内容的分销征收的 30% 应用程序内费用，以及一些其他限制手段。

此次印度的这起诉讼是由一个鲜为人知的非营利组织提起的，该组织认为，苹果高达 30% 的收费提高了应用程序开发者和用户的成本，损害了行业竞争，同时也成为了相关从业者进入市场的障碍。

“30% 的收费意味着有些应用开发者永远无法进入这个市场中，这种行为也可能会给消费者带来损害。”

与印度的法庭案件不同，经印度竞争委员会（CCI）审查案件的文件和细节是不公开的。苹果和 CCI 没有回应置评请求。

一位知情人士表示，未来几周，CCI 将对此案进行审查，并可能会要求其调查部门开展更广泛的调查，如果诉讼毫无根据则会解散调查小组。

由于案件细节尚未公开，这位不愿意透露姓名的消息人士表示：“下令进行调查的可能性很大，这主要是因为欧盟也一直在调查此事。”

原告是来自印度西部拉贾斯坦邦的非营利组织“Together We Fight Society”，该组织在一份声明中向媒体透露，他们提起诉讼主要是为了保护印度消费者和初创企业。

尽管截止 2020 年底，印度 5.2 亿部智能手机用户中只有 2% 使用的是苹果的 iOS 系统，其余都使用安卓系统，但 Counterpoint Research 表示，在过去的五年里，苹果公司在印度的智能手机数量增加了一倍多。

就在印度非营利组织诉苹果案发生之际，韩国议会本周刚刚通过一项法案，禁止 Alphabet 公司旗下的谷歌和苹果等主要应用商店运营商强迫软件开发商使用他们的支付系统。

“交易中间人”

苹果和谷歌等公司均表示，他们的费用涵盖了应用商店提供的安全性和营销效益，但许多创业公司并不同意这种说法。

去年，在多家印度初创企业公开表示对谷歌收取的类似应用内支付费用感到担忧后，CCI 命令就此事开展调查。这也是针对该公司更广泛的反垄断调查的一部分，截至目前，调查仍在进行中。

此次印度针对苹果公司的反垄断案件内容中还提到，苹果在提供支付解决方案时对开发者与用户沟通方式的限制是反市场竞争的，也损害了该国支付服务供应商的利益，后者提供的服务收费较低，仅为 1-5%。

该文件补充道，苹果公司通过限制开发商告知用户其他购买可能性的一系列行为，损害了竞争对手的利益，即苹果公司“通过在每一项应用内交易中充当中间人，损害了应用开发商与客户之间的关系。”

最近几周，苹果放松了对全球开发者的一些限制，比如允许他们使用通讯工具（如电子邮件）在他们的 iOS 应用程序之外分享其他支付方式的信息。

周三，苹果公司表示，将允许一些应用程序为用户提供绕过苹果购买系统的应用内链接，不过苹果仍然禁止在应用程序内提供其他形式的支付选项。

印度杜瓦律师事务所（Dua Associates）竞争法合伙人高塔姆・沙希（Gautam Shahi）表示，即使企业在提起反垄断诉讼后改变了自己此前的行为，CCI 仍会对该公司之前的反竞争行为展开调查。

沙希表示：“CCI 将关注最近几年的情况，看看苹果公司是否违反了法律，以及消费者和市场竞争氛围是否受到了损害。”

有媒体报道称，CCI 计划加快所有涉及亚马逊和谷歌等大型科技公司的案件，部署更多的人员，在更加严格的内部期限内完成工作。