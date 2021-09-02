罗技发布 Logi Bolt 无线技术：为蓝牙键盘/鼠标提供更高安全性

IT之家 9 月 2 日消息 罗技于 9 月 1 日正式发布了 Logi Bolt 无线技术。这种连接技术基于蓝牙 LE（低功耗），同时支持 USB 接收器以及电脑内置网卡的蓝牙功能。罗技表示，新一代 MX Master 以及 Ergo 系列无线鼠标和键盘，将支持 Logi Bolt。

罗技表示，Logi Bolt 是一种新一代高性能、高安全无线技术，能够为商业客户提供更低的延迟和更高的可靠性，适用于拥挤办公室这种复杂无线电环境，同时支持以往产品不具有的安全功能。

具体来看，使用普通蓝牙方式连接无线鼠标时，设备支持蓝牙安全模式 1、安全级别 2；蓝牙键盘支持安全模式 1、安全级别 3。然而如果使用罗技的 Bolt USB 接收器，无线鼠标和键盘可以支持蓝牙安全模式 1、安全级别 4。值得注意的是，罗技 Bolt 还具有美国 FIPS 安全认证，这也是该标准首次在无线鼠标和键盘上得到认证。

IT之家了解到，罗技新版 MX 系列产品除了支持 Bolt，同样支持多设备同时连接功能，最多可以连接 3 台 PC 或者 Mac。新版 MX Master 系列办公无线鼠标将于今年 9 月底推出，还有新的 MX Anywhere 3 小型鼠标。产品的售价尚未公布，但是旧版 MX 鼠标和键盘参考价格为 99.99 美元，旧版 MX Anywhere 3 参考价格为 79.99 美元。

除了 MX 系列产品，罗技还同时推出了新款 Ergo 系列商用外设，包括 Ergo K860 键盘、Ergo M575 轨迹球鼠标，二者都将支持 Logi Bolt 无线技术。