风云三号 E 星首批高精度多波段太阳图像发布

IT之家 9 月 2 日消息 根据中国气象局消息，今日我国“黎明星”风云三号 E 星首批高精度、多波段太阳图像正式向外界发布。这批图像展现了太阳大气不同层次、不同位置的物理状态，人们可以据此更好监测和预报太阳的活动水平。此项功能也是风云三号 E 星的特色之一。

本次发布的观测图像主题为“黎明星看太阳”，包括：太阳 X 射线极紫外成像仪观测的极紫外图像及多天动画、X 射线图像、太阳辐照度光谱仪观测的紫外--短波红外波段的精细光谱辐射强度。

▲ 风云三号 E 星太阳极紫外图像

▲ 太阳极紫外图像动画，时间为 2021 年 8 月 24 日至 31 日

太阳是地球天气气候和空间环境变化的驱动源，外部结构分三层，从里向外依次是光球层、色球层和日冕层。人们肉眼看到的是光球层，而最直接影响地球环境的是日冕层。监测太阳活动，捕捉太阳爆发过程，可以为更准确的空间天气预报提供重要的科学数据。

▲ 风云三号 E 星太阳 X 射线图像

风云三号 E 星上搭载的太阳 X 射线极紫外成像仪是我国第一台空间太阳望远镜，也是国际上首台具有 X 射线和极紫外两个波段的太阳成像仪。观测数据用于监测太阳日冕活动，捕捉太阳风暴爆发过程，预报地球空间电磁场和带电粒子变化，预警太阳活动对航天航空、通信导航、电网和石油管道等基础设施的影响。

太阳辐照度光谱仪是我国第一台空间对日全能谱高光谱观测仪器，监测太阳入射地球的能量微小变化，包含丰富的太阳光谱精细结构，对精密监测地球气候系统能量变化具有重要意义。

▲ 风云三号 E 星太阳光谱精细结构

IT之家了解到，我国风云三号 E 星于 7 月 5 日搭乘长征四号丙运载火箭，在酒泉卫星发射中心成功发射。这颗卫星搭载了 11 台遥感仪器，可实现对三维大气、洋面风场、夜间微光、太阳和电离层等多种要素的监测。目前，已有 10 台仪器顺利开机。

官方表示，风云三号 E 星在轨测试工作已于 7 月 23 日正式开始，预计 2021 年底完成卫星系统测试工作并交付使用。目前，风云三号 E 星已与风云三号 C 星和 D 星组网运行，我国也因此成为国际上唯一同时拥有上午、下午、晨昏三条轨道气象卫星组网观测能力的国家，同时也提高了数据自主率。

预计，9 月底，中国气象局还将发布“黎明星看地球”之大气动力、热力场图像；10 月底，发布“黎明星看地球”之微光、红外图像和高光谱图像；12 月底，发布黎明星首套图册。敬请关注。