天津大学研发出可溶解智能手表，实现电子产品无污染快速回收

IT之家 9 月 2 日消息 自“碳中和”出现、流行，并成为国家口号，我们生活中常见的电子垃圾处理问题也成了一直不得不直面的挑战。

IT之家了解到，中国向世界承诺到 2060 年将达到碳中和，也就是二氧化碳零排放。从 2030 年碳达峰到 30 年后的碳中和，国家、社会、产业必须协同，半导体也不例外。新一代半导体是符合碳中和目标的产品，必将主力碳中和的达成。

相信各位小伙伴家中或多或少都有一些废弃的电子产品，而当它们完成“使命”时，我们又该如何处理呢？最简单的方法自然是回收，例如国内部分地区已设立智能垃圾分类回收机，可实现电子垃圾有偿回收。

据悉，天津大学精密仪器与光电子工程学院生物医学工程系黄显教授团队近日研发出了可溶解的智能手表，相关论文以《水烧结瞬态纳米复合材料用作可溶解消费电子产品的电气互连》为题发表在 ACS Applied Materials & Interfaces。

据介绍，当这款智能手表采用了一种新型锌基纳米复合材料，当被完全浸入水中时，其外壳和电路会在 40 小时内完全溶解，芯片等元器件则仍然可以回收使用，既没有污染又能增加电子元器件的利用率，从而实现电子产品无污染化的快速回收。

此外，这种材料虽然可溶解于水中，但汗水无法溶解，而且因为导电性不够强的原因仅能用于临时电路。

▲ 世界首款可溶解手表（来源：ACS Applied Materials & Interfaces）