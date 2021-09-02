英特尔 12 代酷睿处理器欧洲零售价曝光：i7-12700K 约 3200 元

IT之家 9 月 2 日消息 据外媒 VideoCardz 消息，今日推特爆料者 @momomo_us 公布了一张图片，展现了英特尔 12 代酷睿处理器在欧洲地区的售价，包括含税价、不含税价。爆料者没有这些价格的具体来源，但是可以看出每个处理器均拥有三组价格。

具体来看，旗舰型号 i9-12900K 处理器拥有 8 大核 + 8 小核，不含税价格范围是 540 欧元-612.78 欧元，平均 578 欧元（约 4415.92 元人民币）。中端型号 i7-12700K 则拥有 8 大核 + 4 小核，不含税平均售价约合 3200 元人民币。此外，i5-12600K 平均价格为 295.31 欧元，约合 2256 元人民币。

根据目前已泄露的信息，英特尔第 12 代酷睿处理器采用了全新的 LGA 1700 插槽，也将首次使用 DDR5 内存条，同时主板也要更换为新一代 600 系芯片组主板。这一系列升级均不兼容旧款产品，将会为玩家的升级带来不小的压力。

IT之家了解到，根据此前泄露的 Geekbench 跑分数据，英特尔 12 代桌面处理器单核性能、多核性能均有明显提升，超越了 AMD 目前的旗舰处理器 Ryzen 9 5950X。此外，新一代处理器的烤机功耗可达 250W。英特尔官宣，将于今年晚些时候正式发布第 12 代酷睿桌面处理器。