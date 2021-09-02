《赛博朋克 2077 》《巫师 3》很大可能今年不会发布 Xbox Series X/PS5 次世代更新版本

IT之家 9 月 2 日消息 外媒 MSPoweruser 报道，尽管之前承诺了 2021 年底的次世代更新，但 CD Projekt“不能完全肯定地说”《赛博朋克 2077》和《巫师 3》的次世代版本会在今年推出。

“考虑到我们在过去一年中吸取的教训，并考虑到这个项目仍在开发中，我们不能完全肯定地说，生产计划不会改变，”CD Projekt 的业务发展高级副总裁 Michał Nowakowski 在最近的 2021 年上半年业绩电话会议上告诉投资者。

IT之家获悉，《赛博朋克 2077》在发售前多次推迟，发售后的稳定性改进也需要漫长的等待，因此《赛博朋克 2077》的次世代补丁可能不得不推后，这并不令人惊讶，即使这对急切等待版本的主机玩家来说是一个令人失望的消息。

除了我们应该有希望从新的更新中看到的稳定性改进之外，《赛博朋克 2077》的次世代版本还承诺为 Xbox Series X|S 和 PlayStation 5 玩家提供光线追踪以及更快的加载时间。

《巫师 3》也计划获得次世代更新，然而，在业绩电话会议上，Nowakowski 向投资者宣布，“开发工作正在进行，我们不能绝对死板地确定发布时间表不会改变”。

尽管不确定具体的发布时间，Nowakowski 最后说，“我们肯定将这两款游戏的目标定在 2021 年底，我现在不想说得更具体”，所以 2021 年发布的希望仍然存在。