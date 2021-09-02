小米一指连伴侣 (工程版) 众测开启，已陆续发货：需 MIX 4 手机搭配电视使用

IT之家 9 月 2 日消息 据网友反馈，小米一指连伴侣 (工程版) 众测正式开启，目前已经陆续发货。该网友已经收到了相关短信提醒，收到货品后，需要在 2021 年 9 月 17 日 24:00 前提交众测报告。

小米于 8 月 10 日正式发布了小米 MIX 4 全面屏手机，同时发布了 UWB 一指连技术。该技术利用四根高频无线电波进行定位，频宽高达 500MHz，两个设备搭配可以实现厘米级精准空间定位。小米同时发布了一指连伴侣，该设备可以令电视等智能家居设备支持 UWB 一指连功能。

IT之家获悉，小米一指连伴侣需要搭配小米 MIX 4 手机，以及指定型号的小米、Redmi 电视才可以使用。使用时，手机指向设备，即可打开遥控器界面，对电视进行操控。

电视型号仅支持: 小米电视 4X 65 英寸、小米电视 E43C、小米电视 5 55 英寸、小米电视 E55S、小米电视 E 65S、小米电视 E43S、Redmi X50、小米电视大师 OLED 65 英寸、小米电视大师 82 英寸、Redmi MAX 86 英寸、小米电视大师 82 英寸至尊纪念版，其他型号持续更新中。

目前产品为工程版，一指连伴侣产品可能存在部分功能缺陷，请悉知。

这款设备标配电视专用的 USB-A 连接线，同时使用 Type-C 接口供电，体积十分小巧。

以下为小米一指连伴侣（工程版）众测要求：