富士发布 XF 23mm/33mm F1.4 R LM WR 镜头：非球面镜片，高清晰度

IT之家 9 月 3 日消息 9 月 2 日晚，富士正式发布了 XF 23mmF1.4 R LM WR、XF 33mmF1.4 R LM WR 两款定焦镜头，采用了 X 卡口，适配富士 X 系列 APS-C 画幅无反相机。两款镜头均采用了高清晰度设计，保证在全开光圈下的画质，适用于高分辨率数码相机。

两款镜头均由 10 组 15 片镜片组成，含 2 片非球面镜片和 3 片 ED 镜片。可有效降低色差和球面像差。镜头采用中央内对焦设计，可抑制非球面像差和色差。两片镜片组在最远端设有一片非球面镜片，用来减少对焦组件移动所产生的像差波动，保证微距和无限远的画质。

富士 XF 23mm/33mm F1.4 R LM WR 镜头采用了线性马达进行对焦，0.04 秒即可完成。镜头结构设计牢固，防尘防潮，最低操作温度 -10℃。镜头具有 9 片圆形光圈叶片，能够输出近乎圆形的散景效果。

IT之家了解到，XF 23mm F1.4 镜头等效焦距为 35mm，人文焦段实用性强，最近对焦距离 19cm。XF 33mm F1.4 镜头等效焦距 50mm，标准焦段适用于人像拍摄。

IT之家了解到，富士同时发布了矩形遮光罩 LH-XF23 II，适用于这两款定焦镜头，可以减少侧方光线带来的重影，使用铝金属制造。