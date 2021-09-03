纯电汽车专利竞争力日本车企占优势，但销售不及美国与中国车企

据日经中文网报道，日前日本经济新闻（日经中文网）与专利调查公司 Patent Result 合作，调查了截至 7 月上旬的美国纯电动汽车相关专利，并分析发现，在纯电动汽车（EV）技术方面，日本汽车企业占据优势。针对专利的重要度评出分数，给申请企业排出名次，首位是丰田。不过，在纯电动汽车销售方面，落后于美国特斯拉等。

另据美国调查网站 EV Sales 等的统计显示，2020 年纯电动汽车和插电式混合动力车（PHV）的全球销量首位是特斯拉，中国企业中有比亚迪等 7 家企业进入前 20。日本企业以日产的第 14 位为最高，丰田排在第 17 位。

报道由此指出，如果日本企业不能形成借助技术实力推动销售、确保开发投资所需资金的良性循环，有可能在技术方面迟早被逆转。

该项调查指出，纯电动汽车相关专利还包括有关马达和电池等汽车构成零部件的专利、以及充电设备等基础设施的技术。排在第一位的是丰田，第 3 位是本田。在前 50 家企业中，日本汽车企业和电装等零部件企业占 21 家。美国企业为排在第 2 位的福特汽车等 13 家，德国和韩国分别为 5 家。中国企业仅有排在第 32 位的比亚迪（BYD）等 2 家。即使是欧盟（EU）的专利分析，也与美国同样彰显出日本企业的技术优势。

从中国企业来看，在中国大陆的专利申请件数截至 7 月为 3 万 6800 件，占整体的 67％。引用次数等竞争力因公开数据不足而难以计算，但今后有可能在国际上崛起。