JBL 推出 Flip 6 蓝牙音箱等一系列音频产品

IT之家 9 月 3 日消息 JBL 对其流行的 Flip 蓝牙音箱系列进行了更新，推出了 Flip 6，最大的变化是支持 IP67 防尘防水等级，也就是最新 Flip 6 现在正式实现了防尘，而 Flip 5 的官方说法只是防水（IPX7）。

▲ JBL Flip 6

此外，Flip 6 的蓝牙版本也从 4.2 提升到了 5.1，并采用了全新设计的 JBL 标志。电池续航保持不变，约为 12 小时。12 月在美国上市，零售价为 129.95 美元（约 839.48 元人民币），高于 Flip 5 目前 119.95 美元（约 774.88 元人民币）的价格。

Flip 6 只是 JBL 今天发布的一系列新音频产品之一，还有 Partybox 110 和 710，这两款大体积音箱支持吉他和麦克风输入，可用于即兴音乐创作，其零售价分别为 399.95 美元（约 2583.68 元人民币）和 799.95 美元（约 5167.68 元人民币）。

▲ JBL Partybox 110

▲ JBL Partybox 710

JBL 还推出了一系列耳机，有 99.95 美元的 Quantum 350 游戏耳机（本月上市），以及真无线耳机 Reflect Flow Pro（179.95 美元，11 月上市）、Tune 230NC 和 Tune 130NC（均为 99.95 美元，10 月上市）和 Endurance Race（79.95 美元，10 月上市）。最后，JBL 还发布了 JR 460NC，这是一副 79.95 美元的降噪罩耳式耳机，主要针对儿童，将在本月上市。

▲ JBL Tune 230

▲ JBL Endurance Race

▲ JBL Quantum 350

▲ JBL Reflect Flow Pro

▲ JBL JR 460NC

▲ JBL Tune 130NC