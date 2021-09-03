回到现实：我们在宇宙中的确是孤独的

北京时间 9 月 3 日消息，据国外媒体报道，上世纪，人类曾掀起过一次“外星人热”，许多影视作品都以外星人为主题。但在流行文化之外，真正严肃看待这一问题的专家学者却寥寥无几，外星人也并未成为学术界的主流话题。当时的普遍观念认为，生命在宇宙中并非无处不在，地球也许只是少数几个拥有生命的幸运儿而已。

而如今，主流观念却正好反了过来。随着天体物理学的进步，如今我们了解到，仅仅在银河系中就有数十亿颗地外行星，致使大部分科学界人士都得出了“宇宙中也许还存在其它生命”的结论。有些人不相信，反而被人视为异类。虽然目前还没太多宣传外星人绑架事件，关于 UFO 的报道却屡见报端。

如今学术界的争论点已经不是外星生命是否存在、而是以何种形式存在了。许多科学家猜测，最普遍的生命形式应该是微生物。考虑到在地球上，微生物已经诞生了 35 亿年，人类却还算是个“现代发明”，这种猜测其实不无道理。因此许多天体生物学家都在忙着分析地外行星的大气层，试图在其中找到类细菌生物存在的蛛丝马迹。

不过有些人已经更进一步、开始对外星智慧生命的形象高谈阔论了。霍金指出，接触外星人绝非明智之举，就像电影《独立日》里一样，它们也许会入侵地球、大搞破坏和劫掠。霍金警告道：“我们有朝一日或许会接收到其他行星发来的信号，但一定要高度警惕，不要轻易回复。”

回到现实

关于外星人的讨论着实有趣，但缺乏有用的见解。人类要想与外星人相会，必须让两件几乎不可能的事情变成可能才行。

首先，生命的演化必须轻而易举。过去数十年来，科学界一直在研究生命“自然发生说”（即生命通过无生命物质形成）的机制，但结果非常有限。关于生命的起源，有几套不同的理论，但都有不足之处。科学家在实验室中倒是用气态前体物质成功合成了几次生物分子，比如氨基酸，但离在实验室中重新造出生命还差了十万八千里。这足以说明，生命的演化绝非易事。

但就算生命只要有足够长的时间、便可轻松演化出来，还有另外一个问题：绝大多数地外行星都不适合生命存活。新研究显示，大多数恒星都无法通过光合作用支持植物生长。而对于生命演化而言，第一步便是对恒星能量的利用，如果没有足够的能量，生命根本就不会开始演化。

其次，星际航行必须切实可行。在一些人看来，这比前一个条件更难实现。至少生命在地球上已经出现过了一次，但至于星际航行是否可行，还没有任何实例来佐证。如果我们今天就跳上一架太空飞船、朝距离地球最近的恒星比邻星进发，也要足足 6300 年才能抵达目的地。

无论是认为人类、还是外星人有能力实现星际航行，都只是猜测而已。从物理学角度来说，以光速航行根本不可能，不过将速度提升到光速的几分之几倒是有可能的。但就算能实现光速航行，恒星之间的距离依然遥不可及，到达最近的比邻星也要四年多，银河系的另一边更是相距 10 万年以上。

“技术上可行”并不意味着“有可能”

科幻爱好者们也许会说，我们未来说不定会研发出某种未知技术，比如扭曲时空的能力、或者穿越虫洞的能力等等。但这些也都只是猜测而已。就算这两种技术从理论上来说可以实现，我们也不知道它们是否真的可行。独角兽和美人鱼在理论上可以存在，但它们是否真的存在就是另一回事了。

那么黑洞呢？说不定我们可以从一头钻出去，再从另一头冒出来？为了省点口舌之争，就算这话百分之百正确，我们还面临另一个问题：已知最近的黑洞距地球足有 1500 光年。

综上所述，让我们回到现实吧：智慧外星生物是否存在并不重要，因为我们永远都找不到它们，它们也永远找不到我们。从实际效果而言，我们就是茫茫宇宙中的一叶孤舟。