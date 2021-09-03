华为招募鸿蒙 HarmonyOS 学生体验官：学术类、玩机类、娱乐类

IT之家 9 月 3 日消息 华为鸿蒙官方表示，HarmonyOS 学生体验官-超新星计划开启招募！HarmonyOS 学生体验官分为学术类、玩机类、娱乐类三大主题体验，截至 9 月 17 日，可预约成为星学员，体验更好学，更便捷，更好玩的 HarmonyOS。另外，到店参与还能获得与 HR 沟通机会。

IT之家获悉，HarmonyOS 学生体验官还可以听取课堂新体验，HarmonyOS 内部工程师与资深讲师携手，莅临华为门店，分享你不知道的开发故事。

还有玩机新体验。HarmonyOS“全家桶”开学季返场，内部大咖莅临 HUAWEI Talk，带你玩转 HarmonyOS ，体验更顺滑的创作表达。畅连超大智慧屏，收获更多快乐。

还可以集章领好运。进店参与活动，领取精美徽章，数量有限，先到先得。包括鸿蒙徽章和手提袋等等。

学术类

成为 HarmonyOS 星学员

与 HarmonyOS 资深讲师面对面

零距离学习 HarmonyOS 最新知识

玩机类

成为 HarmonyOS 星学员

和内部大咖解锁 HarmonyOS 黑科技

感受前所未有的玩机体验

娱乐类

成为 HarmonyOS 星学员

进店畅快影音体验

感受 HarmonyOS 带来的影音娱乐新乐趣

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