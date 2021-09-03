【图文 + 视频】性价比！宿舍神器！开学季，买这 12 把键盘就对了！

Hello，大家好！我是水水。9 月开学，宿舍打机，基友开黑，亟待神器！

无论你是笔记本还是台式机，一把好的机械键盘是必须的。IT之家今天就给大家带来 200-700 元价位超好用的的 12 款宿舍神器！先上视频！

当然，图文版也少不了！内容与视频版无异！希望各位看完后能够顺手去IT之家B站主页转发关注，一键三连支持一波，这对我们非常重要，感恩！

黑峡谷 GK715s

第一把黑峡谷 GK715s，京东日常价 289 元。它采用 104 键布局 + 银白拉丝金属上壳，有粉白、黑灰和灰黑三种配色可选。双色注塑 PBT 材质键帽，悬浮式设计，单模有线连接。主打凯华 BOX 白轴 + 轴座热插拔设计，在提供类 Cherry 青轴声音和手感的同时，兼顾换轴自由度和可玩性。我这里只推荐 BOX 白轴版本。

GK715s 的缺点也比较明显，一是灯光只有单色，单蓝光和单红光都比较丑粉白壳 + 白灯效果是最好的。另外，虽然出厂做了润轴，但空格键手感时好时坏，得抽奖。另外，如果买来就打算换键帽，那么 219 元 ABS 键帽的 GK715 标准版要便宜不少。

腹灵 F12

第二把腹灵 F12。小尺寸 68 键配列、支持双模 & 三模，采用凯华 BOX 轴 + 轴座热插拔，PBT 双色键帽、Type-C 键线分离，有单色背光和 RGB 背光，内置电池，售价 278 元起。甚至还有凯华的杜若轴、樱落轴这类独家定制的轴体可选，我当时首发入了一代杜若轴紫韵限定配色，官方直接补发了完整 108 键增补键帽，有点良心。

二代大键手感改善了不少，键帽配色也更多样。RGB 版和稀有轴版还加入了消音夹心绵，但是价格加到了 300 多，稀有轴甚至接近 500，不过预算不多的朋友买把一代单色背光的 BOX 白轴版本还是挺香的。

黑峡谷 x3

第三把黑峡谷 x3，京东活动价 299 元可拿下。作为凯华的亲儿子，x3 在 300 元不到的价位，居然独占了 3 种新轴体，玫瑰红、天空蓝和流沙金，对应凯华自家的 BOX 红、白、茶，算是这个价位段里体验最好的国产轴之一，如果加上热插拔直接杀疯，可惜做不得。

键盘本体的设计也很新颖、四款同时包含撞色和拼色设计的配色、双色 PBT 布丁键帽、非透光、单色白光 + 黑色定位板、Type-C 键线分离、卡扣式可拆卸腕托，有线/2.4G 双模，配置几乎拉满。这个键盘刚出的时候，对大键杂音有些矫枉过正，导致手感很肉，但最新批次又调好了。它唯一的槽点就是键帽水口居然放在了顶部侧边，强迫症可能难以接受，除此之外再无硬伤。可以说 300 元价位内，除了单买套件，黑峡谷就是那匹量产键盘的黑马了。

腹灵 FL980 & 首席玩家朗 MK980

这个价位内卷相当严重，光是 98 键配列就有好几把。我比较推荐的是腹灵缝合怪 FL980 单模板和首席玩家朗 MK980，一个 399 元，一个 369 元，这里我就一并介绍了。虽然配列相同但这两把键盘各有特色，首先轴体上腹灵用的是凯华 BOX 轴和 ROSA 轴，首推 BOX 白轴；首席玩家是佳达隆轴，首推 G 黄；而键帽方面腹灵是原厂高度二色注塑工艺 PBT，首席玩家是 MDA 高度热升华工艺 PBT。键帽主题两家都很丰富，大家按喜好选择就好。说是这么说但首席玩家一定要买白色！

全键热插拔 + Type-C 键线分离 + RGB 灯效这些特性都是标配，不同的是腹灵 FL980 采用全钢定位板 + 硅胶消音垫，1.6kg 的重量着实不轻；首席玩家朗 MK980 则配备了静音棉和出厂润轴。不过，在差异化方面 FL980 的 FL.CMMK 客制化卫星轴，在这个价位上属于很优秀的水平，打字手感和顺滑度都相当能打；首席玩家朗 MK980 的润轴在手感一致性上要稍微弱点，但也是到手即用的水平。支持音乐律动和选项丰富的 LANG 魔巢驱动，属实是把 RGB 给玩明白了。总之，这两把应该是目前这个价位段，你能买到体验最好的 98 配列量产机械键盘了。

杜伽 K320



圈内人送外号银轴之王的杜伽 K320 天猫当前价 489 元，我怎么感觉它从发售到现在价格不降反升啊。但即便如此，仍是喜欢 Cherry 银轴玩家的不二之选。这把键盘外观平平无奇，有 87 键和 108 键两个配列，PBT 二色键帽用料很足，有黑、白、蓝白三色可选。大键手感上尤其是卫星轴调校在同价位属于第一梯队，基本没有钢丝音，顺滑度不错。驱动做得也比较下功夫，属于体验上的六边形战士，无短板。

Cherry 银轴蜻蜓点水般的敲击感，也是体验非常独特的存在。只要你不怕误触，它就是最好的 Cherry 轴。K320 分经典无光版、白光限定版、三模无光版和 RGB 版，价格从 439-809 元不等，不过由于这把键盘卖的是手感而非设计，三模板不支持热插拔，无论是三模还是 RGB 版均不支持热插拔，越贵的版本性价比越差。所以我只推荐经典无光版 Cherry 银轴的版本，实在想要灯光可以加点钱上经典白光版。

Keydous NJ68

接下来是两款紧凑配列的键盘。在热插拔还不是很普及的时候，某珠海小厂的 Keydous NJ68 曾火爆一时，是不少B站UP 主口中的小配列退烧神键。目前已经推出白色，全透和黑透三种外壳，轴体也有 TTC 金粉轴、TTC Ace 屁股轴、TTC 快银轴和凯华 BOX 轴可选，白壳 BOX 轴 499 元入手比较合适，正好卡在 500 元以内。

NJ68 拥有简约白色外观 + 灰白 PBT 键帽 + 凯华 BOX 轴 + 白色电泳钢板，可以说整个键盘的观感和一体感都很不错。白透和黑透版本显然客制化味道更浓一点，虽然目前 NJ68 的性价比不算高，但全键热插拔 + 双模 + 可定制外壳 + 2500mAh 电池 + RGB 灯效，还有出厂润轴和不错的大键调校，依旧能让退烧用户安心，折腾用户欢心。

凯酷 84 微光

另一款是凯酷 84 微光，G 黄、BOX 白和 TTC 金粉三种轴体版本的价格分别是 360、410 和 479 元.凯酷算是老牌机械键盘厂商了，早年一直是做 Cherry 轴，现在终于想通了，把几款热门轴都给你安排上。这把键盘是为数不多提供 84 键紧凑配列和 PBT 热升华工艺 XDA 平胸键帽的选择，还有半透的外壳，属于独一份的体验，而且 500 元以内用上了 TTC 金粉，性价比也还不错。

它的透壳做工不错，支持有线/蓝牙双模，全键热插拔，RGB 背光，Type-C 键线分离，三向导线槽这些该有的功能也都有，内置 2700mAh 电池，不开灯续航能顶半个月，买来当个套件用挺合适。

ROG 游侠 RX

说起信仰，就不得不提到 ROG RX 游侠光轴这把键盘，京东目前卖 699 元，今年 618 曾降到 599 元，硬是从败家之眼变成了持家之眼。虽然 ROG 并非深耕机械键盘的厂商，属于键圈之外的破圈者，但却一战成名。ROG RX 游侠这把键盘最大的特点就是搭载了 ROG 独家自研的机械光轴，它采用四角轴柱，轴心和键帽的稳定性、手感一致性强无敌，大键调教也出奇的好，键帽字符可做居中透光，还有败家之眼信仰加持。而且 ROG 也是主做高端电竞的品牌，产品的细节把控上十分到位，没有明显的瑕疵。

目前，RX 光轴已经推出红轴和蓝轴两种轴体，分别对应 Cherry 的红轴和青轴，但是红轴的回弹更加清脆有力，蓝轴的段落也更加干净利落。唯二的缺点就是键帽是 ABS 类肤涂层材质且不能更换，数据线没有键线分离还是一分二的，不过想体验独一份的光轴快乐，冲就完事儿了。

Keydous NJ80

第二把是珠海小厂的 Keydous NJ80，售价 599 元起步，稀有的非紧凑型 75% 配列键盘出现了。除了方向区算不上独立之外，F 区和副键部分都有一定的间隔。键帽也是少见的奶白色，单面热升华工艺的 PBT。键盘右上角还有一个金属音量旋钮，很有个性。轴体方面提供了凯华 BOX 轴、TTC 轴和 G 黄 Pro 轴。

这把键盘最大的特点就是提供了钢定位版和铜定位板两种选择，钢定位板比较均衡，铜定位板更硬一些，明显又是做客制化的思路。而其他配置和体验上与 NJ68 基本无异，这里不再赘述。还有就是它插线就是有线模式，拔线自动切无线，很方便。不过，75% 配列比 68 和 84 配列还要小众，买不买就看它是不是你的菜了。

达尔优 A84

第三把是来自顶级外设达尔优的 A84。老实说我之前对达尔优完全的路人印象，甚至在摸过了 A87 紫金和梦遇之后，也觉得它只不过是键帽好看，特别那个磁吸式上盖一拆，还有侧边看着就掉漆达尔优 Logo，真的不感冒。但是，这次的 A84 新品我心动了。

声明一点，我并没有见过实物，所以不做强推，仅供参考。从B站UP 主的上手和官方介绍视频中已知，达尔优 A84 采用窄边框金属船壳，红白撞色设计，84 键紧凑配列，原厂 PBT 渐变色闭口非透光键帽，特调卫星轴，首发 TTC 烈焰红轴，磁吸式撑脚设计等，好家伙，你印个铝厂的 Logo 上去我都信。

TTC 烈焰红轴和 Cherry 红轴的导通力和行程一致，但 24.5mm 的超长弹簧，让它拥有更轻的触底和更强的回弹，敲击更加省力。而且烈焰红轴还采用了聚光镜设计，让非透光键帽也能拥有高亮度 RGB。其他什么三模、热拔插、消音硅胶垫等配置都是基操了，首发价 539 元，有点小心动。不过，这把键盘建议各位先观望一下，等有了详细评测再决定是否购买。

KBDucky（吉利鸭）zero9108 蔷薇

第四把是来自没落贵族魔力鸭的 zero9108 蔷薇，也是市面上独家搭载 TTC 爱心轴的量产机械键盘。京东当前价格 729 元，粉丝价秒杀价经常降到 700 以内。9108 这个型号老烧都不陌生，加上稀有的金属红壳和撞色键帽，颜值很能打，键帽和壳体的做工也很扎实。

独占的 108 颗 TTC 爱心轴每一颗里都装着一颗粉色的爱心，由于特殊的乐高结构和加长弹簧设计，爱心轴的触底手感非常奇妙，顺滑度很不错，由于极度稀有，直接导致它在淘宝上卖到了单颗 5 块钱软妹币，可以说买回去单抠掉轴拿去卖就能回血一大半。

当然，Ducky 做的产品骨子里还是透着一股传统气息，只有单模不说，键盘灯的效果也比较一般，空格大键的钢丝音还明显，不太适合用惯配置拉满的国产键盘的用户。如果你追求一把适合退烧，皮实耐用的键盘，Ducky 蔷薇是个不错的选择。

阿米洛 + Mojo60+ROG (700 + 价位）

键盘艺术家阿米洛，它家的键帽是真的好看，而且还有一股淡淡的香味，我愿将它和苹果、盈通、任天堂 Switch 卡带并称数码界的三香一涩。只推荐静电容 V2 版，手感把 Cherry 轴吊着打，独一份的体验。

小蜜蜂家的 Mojo60，价格比较信仰，但壳子真的好看，轴体以 TTC 轴和佳达隆轴为主，官方淘宝店经常开新车，也提供很多客制化套件，从壳体到定位板都可以定制，铝坨坨的代表之一。

ROG 龙骑士 2 代，和游侠一样是 RX 光轴，但是多了可拆卸卡扣式小键盘 Pad，独立音量滚轮，定制快捷实体按键，2.4G 无线链接，磁吸式蛋白皮腕托，但是价格也多了个 1，千位上的。

好了，本期推荐就到这里，大家还想看什么数码产品的推荐，都可以在评论中告诉我们，没准后面就会开坑哦。最后，再向大家求个B站的三连 + 关注！感恩！