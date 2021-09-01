ROG 月耀白配色外设开启预售：含耳机/鼠标/机械键盘

IT之家 9 月 1 日消息 ROG 目前在售的幻 14 笔记本有月耀白配色在售。这款产品采用镁合金机身，蜂巢式结构设计，拥有棱镜光效。今日华硕表示，全新的 ROG 月耀白外设产品开启预售。

该系列外设产品包含风行 GO 标准版月耀白游戏耳机、降临 2 标准版月耀白耳机、影刃 2 月耀白鼠标、游侠 TKL 月耀白机械键盘。

ROG 风行标准版头戴式耳机为有线设计，耳罩可折叠和旋转。该产品搭载 40mm 驱动单元，支持 Hi-Res 格式。耳机配备可拆卸的被动式降噪麦克风，通过了 Discord 和 Team Speak 认证，使得通话更清晰。这款耳机目前零售价 399 元。

ROG 降临 2 标准版月耀白耳机为入耳式设计，使用 3.5mm 四段接口。这款耳机配备液体硅胶发声单元，能够强化低音效果。耳机配备软胶耳翅，保证佩戴的牢固和隔音效果。该产品配备线控，可以调节音量、控制音乐播放，同时集成麦克风。这款耳机售价 369 元。

ROG 影刃 2 月耀白鼠标为有线设计，产品重量仅为 79g，配备 RGB 灯光效果。鼠标搭载 6200DPI 光电传感器，追踪速度 220IPS，加速度 30G，能够满足一般的电竞需求。这款鼠标采用了按键直触系统，按键和外壳之间采用铰链和弹簧进行连接，保证了按键与微动开关触点零空隙接触，提高了响应速度，杜绝空键程。

这款鼠标为对称式设计，左侧拥有侧键，低背造型，售价 269 元。

ROG 游侠 TKL 月耀白机械键盘为 84 键设计，提供樱桃茶轴、红轴、青轴等可选。此款键盘具备 RGB 灯光，采用 ABS 键帽，仅提供有线方式。键盘采用航空级铝合金面板、无边框设计，键帽字符透光。为了方便 FPS 用户，键盘左侧的 Ctrl 键使用了超宽设计，降低按错键的几率。键盘提供隐藏键功能，按下后可以立刻隐藏所有应用程序并将所有音效静音。

IT之家了解到，目前 ROPG 游侠 TKL 月耀白机械键盘暂时没有开售。