VESA 为 OLED 显示屏推出 DisplayHDR True Black 600 认证标准

IT之家 9 月 3 日消息 视频电子标准协会 VESA 于 9 月 2 日正式宣布推出 DisplayHDR True Black 600 认证标准。这一标准适用于 OLED 显示设备，相比此前的 DisplayHDR True Black 400/500 提出了更高的亮度要求。官方表示，DisplayHDR、DisplayHDR True Black 是行业首个完全公开的 HDR 认证标准，分别适用于 LCD 液晶屏和自发光显示设备。

具体来看，这一标准需要显示设备满足以下要求：

峰值亮度达到 600 cd/m 2

显示纯黑色时的亮度低于 0.0005 cd/m 2 。这一指标低于行业标准检测设备的灵敏度范围

动态范围是 DisplayHDR 1000 认证的 50 倍，像素点亮的上升时间是此前标准的 1/4

IT之家获悉，VESA 同时宣布了通过 DisplayHDR True Black 600 认证的三款产品，分别为：华硕 Vivobook Pro 14、Vivobook Pro 14X、Vivobook 15 笔记本。

华硕一直是 OLED 屏幕的积极推动者，目前已在多款新的笔记本电脑上应用 OLED 显示屏，同时也是笔记本厂商中采购 OLED 屏最多的厂商。以下为不同标准的详细对比：

根据官方消息，截至目前，已有数十款笔记本电脑通过了 DisplayHDR True Black 400/500 认证，新的 600 标准的提出，将促进厂商推出显示效果更优秀的 OLED 屏新产品。