华硕发布 ProArt StudioBook 系列笔电：4K OLED 屏，多功能旋钮

IT之家 9 月 3 日消息 华硕今天更新了一系列的笔记本产品，而当中最强的应该是 ProArt StudioBook（Pro）16 系列笔记本，为专业内容创作用户打造。

它搭载号称世界首创的 16 英寸 16:10 4K OLED 面板，分辨率达 3840 x 2400，具备了 100% 的 DCI-P3 色域、Delta-E <2 的色彩精准度及高达 550nits 的亮度。

ProArt Studiobook 16 分为采用 i9-10900H 类酷睿系列的英特尔版和 R9 5900HX 类 CPU 的 AMD 系列两种型号，而 Pro 型号可选 W-11955M 等至强系列处理器。

此外，ProArt StudioBook 16 还可选配英伟达 RTX 3060 或 RTX 3070 显卡，而 Pro 型号则可选 RTX A2000 或 RTX A5000 专业卡。

得益于 PCIe 4.0x4，其配备了最高 64GB DDR4-3200 内存，以及 4TB SSD，RAID 0 模式下可达 6800MB/s，英特尔版本可达 7000MB/s。

IT之家了解到，ProArt Studiobook 16 提供了 RJ45 LAN 接口、两个 USB-A 3.2 Gen 2 接口、两个 USB-C 3.2 Gen 2 接口（Intel 版本上其中一个为 Thunderbolt 4）。

作为一款面向内容创作者的专业笔记本，它还提供了 SD Express 7.0 接口，速度可达 985MB/s。除此之外，该机还有 HDMI 2.1 接口，可外接 8K/120Hz，甚至是 10K/60Hz 的显示器。

据悉，该机还配备了一个独特的 ASUS Dial 旋钮，类似摇杆，提通过华硕自家软件进行一些特定操作，而且可在 Adobe AE、LrC、Ps 等软件上快速调节参数。

此外，华硕还为 ProArt StudioBook 16 系列配备了大触控板、数字键盘、鼠标按钮和全尺寸方向键。此外，所有型号都提供有一个 ESS Sabre DAC 和一个带有隐私快门的 Windows Hello 兼容网络摄像头。

ProArt StudioBook 16 OLED 起价为 1999.99 美元（约 12919.94 元人民币），ProArt StudioBook Pro 16 OLED 起价为 2499.99 美元（约 16149.94 元人民币）。